Ezo Gelin projesine Uluslararası ödül

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin ve Kafkas İslam Ordusunun kuruluşunun 100.yıl dönümü dolayısıyla 4. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu TURKCESS 2018 Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlendi.

Türkiye, Özbekistan, Moğolistan, Rusya, Bulgaristan gibi birçok ülkeden 284 araştırmacının katıldığı ve 15 farklı alanda 239 projenin sunulduğu etkinlikte Oğuzeli Belediyesi’nin Dokuzyol Mahallesi’nde gerçekleştireceği Ezogelin-Barak Kültür Evi ve Kır Kahvesi projesi Türk kültürünün korunmasına yönelik katkıları nedeniyle Türk Dünyası Hizmet ödülüne layık görüldü.

Oğuzeli Belediyesi, Türk Tarih Kurumu, Pedagoji Üniversitesi, Bakü Devlet Üniversitesi, Azerbaycan Pedagoji Üniversitesi, Nizami Gncvi adına Edebiyat Enstitüsü, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Biruni Üniversitesi, Yunus Emre Enstitüsü, Türk Dünyası Eğitimciler Birliği ve Uluslararası Kültür ve Dil Araştırmaları Derneği düzenlenen sempozyumda yer alan kurum ve kuruluşlar oldu.

“Meyvesini almaya başladık”

Türk kültürünün korunmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerinin altını çizen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, “Özveri ile yapılan çalışmaların meyvesini almaya başladık” dedi.

Ezogelin- Barak Kültür Evi ve Kır Kahvesi projesi hakkında bilgi veren Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, “Bu proje ile kültürümüzü yaşatacağız, gelecek nesillere aktaracağız. Türkiye çapında hatta yurt dışında duyulmuş olan Ezogelin efsanemiz var. Bu efsanemizin adını yaşatmak için Dokuzyol Mahallemizde Kalkınma Bakanlığımız ile birlikte Ezogelin ve Barak kültürüne yakışır bir proje başlattık. Geleneksel ve tarihi bir yapı yapacağız. Bu yapının içinde Ezogelin Müzesi ve Kır Kahvesi olacak. Oğuzeli’mizin tanıtımında da büyük bir rol üstelenecek olan proje ile önemli bir değerimizi tüm milletimize ve dünyaya tanıtmış olacağız” diye konuştu.