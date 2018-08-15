Ezo Gelin’in kızı 19 yıl sonra Türk vatandaşı oldu

76 yaşındaki Celile Bozgeyik, annesinin yıllarca hasretini çektiği Türkiye’nin vatandaşı oldu.

Türkiye hasreti, öyküsü, güzelliği ve aşkı ile dillere destan olan Ezo Gelin’in yaşayan tek çocuğu olan Celile Bozgeyik’e 19 yıl önce annesinin mezarı Türkiye’ye taşınırken tanıştığı Türk bürokrat ve hükümet yetkililerinin verdiği Türk vatandaşlığı sözü, yıllar sonra yerine getirildi. Suriye’de yaşanan iç savaştan dolayı yaşadığı Tel Abyad kentinden kaçarak Türkiye’ye sığınan ve yaklaşık 5 yıldır Gaziantep’te yaşayan Celile Bozgeyik, 19 yılın ardından Türkiye Cumhuriyeti kimliğine kavuştu. 9 çocuk annesi olan ve çocuklarından ikisi Suriye’de kalan Celile Bozgeyik, yaptığı son girişimlerin ardından kendisinin ve 7 çocuğunun Türk vatandaşı olduğunu gösteren kimliğini aldı. Celile Bozgeyik, Türk vatandaşı olduğu için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a dua ederek, "Bana Türk kimliği vereceklerine dair söz verdiler. Sana vatandaşlık vereceğiz dediler vermediler. 19 sene oldu. Erdoğan verdi kimliği Allah ondan razı olsun. Erdoğan olmasa ben kimlik alamazdım. Allah çocuklarını kendisine bağışlasın. Ben kendisinden razıyım. İnşallah bütün çocuklarım vatandaş olacak. Biz Türkiye kimliklerimizi de aldık sağ olsunlar” dedi.

“Annem güzeldi ama fakir yaşadı”

Annesi Ezo Gelin’in küçük yaşta ölmesine rağmen onu çok iyi hatırladığını belirten Celile Bozgeyik, annesinin dillere destan bir güzelliği olduğunu fakat fakir bir hayat yaşadığını kaydetti. Bozgeyik, "Annemi küçükken hatırlıyorum ara sıra aklıma gelir. Annem çok güzeldi ama fakir yaşadı. Ben annemi gördüğümde küçüktüm. Annem çok güzeldi kendisini, güzelliğini görmeye köylerden gelirlerdi. Hatta bir asker sırf görmek için gelip annemden su istemiş. Su istemiş suyu içip gitmiş. Sonra o asker Ezo Gelin dedikleri kadar güzelmiş demiş” şeklinde konuştu.

“Annemin özlemi Türkiye’ydi”

Bozgeyik, annesinin Türkiye özlemi çektiği için verem olduğunu savunarak, “Annemin özlemi Türkiye’ydi. Türkiye güzel derdi, ben öldüğümde beni oraya gömün dermiş” diye konuştu.

Ezo Gelin’in hikayesi

Ezo Gelin adıyla meşhur Zöhre Bozgeyik, 1909 yılında Oğuzeli ilçesi Dokuzyol köyünde doğdu. 1930 yılında değişik usullerle Şiddo Hanifi Açıkgöz ile evlenen Ezo Gelin’in bu evliliği 1,5 yıl sonra sona erdi. 6 yıl dul kaldıktan sonra 1936 yılında Suriye’nin Kozbaş köyünde teyzesinin oğlu Abuzer Memey ile evlenen Ezo Gelin’in 3 çocuğu oldu. 1956 yılında vatan hasretiyle verem olduğu belirtilen Ezo Gelin, vefat edince imkan olursa Türkiye’yi gören Bozhöyük tepesine gömülmeyi vasiyet etti. 1997 yılında eski Oğuzeli Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız, eski Gaziantep Valisi Muammer Güler ve Dokuzyol köyünden eski Devlet Bakanı Mustafa Yılmaz’ın teşvikleriyle mezarın nakli için Suriye makamlarına başvuruldu. 2 yıl süren çalışma ve temaslar sonucu Ezo Gelin’in naaşı eski Oğuzeli Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız başkanlığında bir heyet tarafından 23 Eylül 1999 tarihinde Dokuzyol köyüne taşındı. Vatan sevgisinin, kardeşliğin, misafirperverliğin, Türk kültürünün temsilcisi Ezo Gelin, 24 Eylül 1999 yılında Oğuzeli ilçesi Dokuzyol köyündeki anıt mezara defnedildi.