Ezogelin-barak kültür evi ve kır kahvesi projesinde sona gelindi

İnceleme esnasında yapılanan yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Kılıç, kerpiç evlere sıvama işlemi yapan mahalleli kadınlara yardım etti.

Yapılan kerpiç evler hakkında bilgi veren Kılıç, “Bende daha önceleri kerpiç evde yaşadım. Bütün yapım aşamasını bilirim. Yapımı ve bakımı zordur. Kerpiç, toprağın saman ve suyla karıştırıldıktan sonra kalıplara dökülerek önce gölgede daha sonra güneşte kurutulmasıyla elde edilen, yeryüzündeki ilk yerleşim yerlerinden günümüze kadar kullanılagelmiş yapı malzemesidir. Sağlık açısından gerçekten çok önemli yapılardır. Kerpiç evler ortamın nemini dengeler. Bu evlerde rahat nefes alınır, kaliteli ve rahat uyursunuz. Doğayı kirletmez ve yeniden kullanabilirsiniz, geri dönüşümlüdür. Depreme karşı betonarme yapılara göre daha dayanaklıdır” ifadelerini kullandı.

“Biz yaptık, sizler sahip çıkacaksınız”

Ezogelin-Barak Kültür Evi ve Kır Kahvesi Projesinin Türkiye'de sayılı yerlerde birisi olacağının altını çizen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, “Ezo Gelin'in evine Dokuzyol Mahallemize yapmış olduğumuz bu proje sizlerin geçmişi, sizden biri olan Ezo Gelin'in hikayesi sizlerin sayesinde yaşayacak” dedi.

Kılıç, “Burada en önemli olan şey bu eserlerin korunması. Bizler büyük emekler harcayarak Ezogelin-Barak Kültür Evi ve Kır Kahvesi Projesini hayata geçirdik. Allah nasip ederse önümüzdeki günlerde buranın açılışını yapacağız. Açılışı gerçekleştirdikten sonra en önemli görev Dokuzyol Mahallemizin sakinlerine yani sizlere düşüyor. Bizler buraya sahip çıkarsak burası Türkiye'de sayılı bir yer olur. Bu proje sizin geçmişiniz, sizden biri olan Ezo Gelin'in hikayesi sizlerin sayesinde yaşayacak. Buraya sadece Gaziantep'ten turist gelmeyecek Türkiye'nin dört bir yanından hatta dünyanın birçok yerinden turist gelecek. Barak kültürünü gelen misafirlerimize sizler anlatacaksınız. Yöresel ürünlerimizi tanıtacaksınız. Kendi ekonominize ve Oğuzelimiz'in ekonomisine katkıda bulunacaksınız” şeklinde konuştu.

Mahalle sakinlerinden Kılıç'a teşekkür

Ezogelin-Barak Kültür Evi ve Kır Kahvesi Projesinin Dokuzyol Mahallesine büyük katkılar sağlayacağını söyleyen mahalle sakinleri, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç'ın, mahallelerini turistlik bir bölge haline getirdiğini, Kendisine ve ekibine teşekkür ettiklerini belittiler

Proje bittikten sonra mahallelerinin cazibe merkezi haline geleceğinin altını çizen Dokuzyol Mahalle sakinleri, “Ezogelin-Barak Kültür Evi ve Kır Kahvesi Projesi bizler için çok önemli bir yatırım. Bu proje ile hem bizden içimizden biri olan Ezo Gelin'in adını yaşatacağız hem de mahallemize gelen turistlere barak kültürünü, yöresel ürünlerimizi tanıtacağız” diye konuştular.