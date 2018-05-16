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16 Mayıs 2018 12:21

Fabrika Voleybol Gaziantep’te

Türkiye’de 6-12 yaş arasındaki çocukları voleybol ile tanıştırmayı ve ülkemizdeki lisanslı sporcu sayısını artırmayı hedefleyen Fabrika Voleybol yeni okulunu Gaziantep’te açıyor.

Fabrika Voleybol Gaziantep’te

16 Mayıs 2018 12:21

Gaziantep’teki yeni okulun açılışı 20 Mayıs 2018 Pazar günü Deva Okulları Spor Salonunda yapılacak.


Deva Okulları Spor Salonunda sürpriz hediyelerin verilmesiyle, saat 10.00’da başlayacak açılışta seçmeler yapılacak. Tüm kulüpler ve okullardaki 6-12 yaş arası öğrenci ve oyuncular, aileleri ve antrenörleriyle katılabilecek. Katılımın ücretsiz olduğu Fabrika Voleybol ’da Türkiye Voleybol Federasyonu da sürpriz hediyeler dağıtacak. Bu fabrikanın kurulmasının temel nedeninin voleybol sporunu gençlere sevdirmek, gençleri voleybolla buluşturmak ve bölgedeki lisanslı voleybolcu sayısını artırmaya yönelik kapsayıcı bir çalışma olduğunu kaydeden Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, "Gaziantep’te ilk kez böyle bir okulun açılışına imza atıyoruz. 2004-2009 yaş grupları arasındaki gençlerimizi voleybol sporuyla salon zemininde buluşturuyoruz. Gençlerimizin, bir yandan voleybol ile tanışıyor olmaları, öte yandan da gönüllerince eğlendikleri sıra dışı bir gün geçirmelerini sağlamış olacağımız için bizde ayrıca mutluyuz. Katılımın yoğun olmasını bekliyoruz. Bu vesileyle ben tüm ailelerimizi 6-12 yaş aralığındaki çocuklarıyla birlikte bu muhteşem açılışımıza davet ediyorum” dedi.


Gaziantep’teki Fabrika Voleybol düzenli çalışmalarını her Pazar günü Deva Okulları Spor Salonunda yapacak.




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