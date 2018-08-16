Fabrika yangınında 2 işçi öldü

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep KÜSGET Sanayi sitesi 322 numaralı sokakta bulunan Muhammet Muhammet Ahneen’e ait bir terlik ve ayakkabı fabrikasında gece sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi bölgeye sevk edilirken, 3 katlı olduğu öğrenilen fabrikanın en alt katındaki alevlere müdahale edildi. Petrol alışımlı ürünler olması ve üst katlara sıçrama tehlikesine rağmen itfaiye ekipleri alevleri 2 saat içerisinde kontrol almayı başardı. Daha sonra Hamza Nasır (18) ve Mahmut Maruf (16) isimli iki Suriyeli işçinin fabrikanın içinde olduğunu belirleyen itfaiye ekipleri, yaptıkları arama ve kurtarma çalışmalarında 2 işçiyi hareketsiz halde bularak dışarıya çıkardı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan işçilerin dumandan zehirlenerek öldüğü belirlendi. İşçilerin cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere cenaze aracıyla Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

İşçiler fabrikada kalıyormuş

Fabrikanın gündüz çalıştığı öğrenilirken 2 işçinin ise kalacak yerleri olmaması nedeniyle fabrikada bulunan bir odada yatıp kalktıkları öğrenildi. İşçilerin yangına uykularında yakalandığı iddia edildi.

Yangının sebebi

Soğutma çalışmalarının ardından polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. İlk incelemelerde alevlerin elektrik kontağından çıkmış olabileceği tahmin edilirken, kesin sebebin ise incelemelerin tamamlanmasının ardından belirleneceği öğrenildi.

Öte yandan, yangında ölen Suriye işçilerin cenazeleri ise yapılacak otopsinin ardından ailelerine teslim edilecek