Fabrika yangınında faciayı planlı yapılaşma önledi

Organize sanayi Bölgesinde bulunan bir sentetik tekstil fabrikasında çıkan yangında binanın planlı yapılaşması nedeniyle itfaiye ekiplerinin zamanında ve etkin müdahale ile faciayı önlediği ortaya çıktı.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (GAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Köken, 19 Kasım Pazar günü akşam 20:14 sıralarında meydana gelen sentetik tekstil fabrikasında çıkan yangında fabrika binasının planlı yapılaşması nedeniyle alevlere zamanında ve etkin müdahalede bulunulduğunu söyledi. Köken, "Akınal Sentetik firmasının deposunda çıkan ve hızla yayılan yangının kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülmesinde itfaiye teşkilatımızın müdahalesinin yanı sıra firmanın da yapmış olduğu inşaat binasını planlı çalışma yaparak yapılaşma kriterlerine uygun olarak yapmasının büyük faydası görülmüştür. Çıkan yangına OSB’mize ait itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Büyükşehir belediyesi itfaiyesi de takviye vererek yetişip yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Özellikle belirtmek isterim ki, bina yerleşkelerinin yapımı sırasında "İmar mevzuatı” yasalarına uygun olarak ve yangına müdahale ihtimali düşünülerek yapılması itfaiyecilerin müdahalesini kolaylaştırarak OSB’ mizde çıkan çoğu yangın olayları sonrasında itfaiyelerimizin müdahale zamanı, şekli ve yeterliliği gibi konular gündeme dahi getirmemiştir. Bölgemiz Sanayicisi Akınal Sentetik firmamıza göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum. Dilerim bu tür kazaları bir daha yaşamayız ama kaza olasıklarını düşünerek ilk başlangıçta gereksiz, pahalı gibi görülen uygulamaların aslında ne kadar faydalı olduğunun iyi idrak edilmesi gerekmektedir. Sanayi Bölgemizde ki yatırım ve de üretim yapan tüm firmalarımıza örnek bir gösterge olmasını isterim" diye konuştu.