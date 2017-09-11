Fabrikasında yanarak ölen iş adamı için anıt yapıldı

Gaziantep’te sahibi olduğu fabrikada çıkan yangında ölen ve kemikleri 3 gün sonra bulunan iş adamı Tuncay Kara için kendi sözlerinin yer aldığı bir anıt yapıldı

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir iplik fabrikasında 14 Temmuz 2017’de çıkan yangında iddiaya göre fabrika sahibi Tuncay Kara bir işçinin kaldığını düşünerek içeri girmiş, daha sonra ise kendisinden haber alınamamıştı. 3 gün süren arama çalışmalarının ardından Tuncay Kara’ya ait olduğu ileri sürülen kemik parçaları ve bir adet cep telefonuna ulaşılmıştı.

Olayın yaşandığı fabrikanın girişinde “İnsanlar kayığının kenarında, tarlasının içinde, işinin başında olmalı’’ derken, tam burada işinin başında canını feda etmiştir’’ ifadelerinin yer aldığı bir anıt yapıldı.

Fabrikada yapılan törene iş adamı Tuncay Kara’nın yakınlarının yanı sıra, Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Durdu Yetkinşekerci, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahöazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, sanayici ve iş adamları katıldı.