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05 Ağustos 2018 12:55

Fadıloğlu, ailelerin sorunlarına ortak oluyor

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, gerçekleştirdiği ev ziyaretleri kapsamında Seyrantepe Mahallesi’nde ikamet eden 2 aileye misafir oldu.

Fadıloğlu, ailelerin sorunlarına ortak oluyor

05 Ağustos 2018 12:55

Ailenin sorunlarına ortak olan Fadıloğlu, çocuklarla yakından ilgilendi.


Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, misafir olduğu her evde ailelerin sorunlarıyla yakından ilgileniyor. Seyrantepe Mahallesi’nde 5 yıl önce eşini kaybeden ve 6 çocuğu ile birlikte yaşayan Sultan Arslan’ı evinde ziyaret eden Rıdvan Fadıloğlu, ailenin sorunlarını dinledi. Fadıloğlu, sıkıntılarının bir an önce çözüme kavuşturulması için çalışacaklarını söyledi. Çocukların eğitim durumu hakkında da bilgi alan Rıdvan Fadıloğlu, çocuklarla uzun süre sohbet etti. Daha sonra aynı mahallede ikamet eden 76 yaşındaki Zeliha Öğüt’ü evinde ziyaret etti. Zeliha Öğüt ile yakından ilgilendi. Öğüt’ün istek ve sıkıntılarını da dinleyen Fadıloğlu, daima yanında olacaklarını dile getirdi.


Başkanımızın başımızın üstünde yeri var


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Zeliha Öğüt, Şehitkamil Belediyesi tarafından sunulan Vefa Hizmetinden yararlandığını kaydetti. Hizmetlerin kendilerini mutlu ettiğini belirten Öğüt, “Başkanımızın başımızın üstünde yeri var. Allah, kendisinden razı olsun. Bizi evimizde ziyaret ettiği için çok teşekkür ediyoruz. Allah, hiçbir zaman devletimizi başımızdan eksik etmesin. Vefa Hizmeti ekibinden kızlarımız evimi temizlemeye geliyor. Kendi evleri gibi temizlik yapıyorlar. Evimi çok güzel yapıyorlar. Evimin her tarafını temizliyorlar. Allah, kendilerinden razı olsun” ifadelerini kullandı.




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