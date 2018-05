Fadıloğlu annelerin evine konuk oldu

Annelerle ve çocuklarıyla yakından ilgilenen Belediye Başkan Fadıloğlu, “Tüm annelerin Anneler Günü’nü yürekten kutluyorum. Tüm belediye çalışanları olarak annelerimizin duasına talibiz. Annelerimiz bizim dua kapılarımız. Allah, bu dua kapılarını kapatmasın. Biz onlara hizmet edelim, onlar da bize dua etsinler. Allah, tüm annelerimize sağlıklı uzun ömür versin” dedi.

Gerçekleştirdiği ziyaretlerle ailelerin hem mutlu günlerinde hem de üzüntülü günlerinde yanlarında olan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, bu kez ziyaretlerini 2 annenin evine yaptı. Fadıloğlu, eşini 5 yıl önce kaybeden ve 3 çocuğuyla birlikte yaşayan Aynur Akbulut ile eşini 22 yıl önce kaybeden 5 çocuk annesi 77 yaşındaki Fatma Evsin’i ziyaret etti. İlk ziyaretini Göllüce Mahallesinde ikamet eden Aynur Akbulut’un evine yapan Rıdvan Fadıloğlu, anneyle ve çocuklarıyla uzun süre sohbet etti, yakından ilgilendi. Daha sonra Çıksorut Mahallesinde ikamet eden Fatma Evsin’i ziyaret eden Başkan Fadıloğlu, her 2 annenin de Anneler Günü’nü kutladı ve anneler ile çocuklarına çeşitli hediyeler verdi.

Gönül bağlarımızı arttırmamız lazım

Ziyarette konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Ben annelerimize bizi evlerinde ağırladıkları için teşekkür ediyorum. Bizim vazifemiz milletimizin hayat standardını her geçen gün daha da yukarılara çıkarmak. Kullandığımız imkanlar, milletimizin imkanları. Milletin kaynağının millete dönmesi lazım. Bizim bireylerimiz aradaki mesafeleri kapatmak adına öncelikle gönül bağlarımızı arttırmamız lazım. Bu iş sadece maddesel değerlerle olmuyor. Karşılıklı gönül bağı olduktan sonra diğer meseleler bir şekilde aşılacaktır. Rızka, kısmete inanmak lazım. Allah, ne dilemişse o olur. Komşu komşuya sıcak bakmıyorsa buradan bir sonuç almamız mümkün değil. Toplumun her kesimine bizim yöneticiler olarak ilgi duymamız ve onlarla ilgilenme zorunluluğumuz var. Biz de Şehitkamil Belediyesi olarak sorumluluğumuzun gereği tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte toplumun her kesiminden vatandaşımıza hizmet götürmeye gayret gösteriyoruz. Tabi vebal altındayız. Vatandaşımız bizim yanımıza gelmeden bizim onların sorunlarını çözmek gibi bir zorunluluğumuz var. Bu konuda bize destek olan tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum. Çünkü eğer bir yerde sıkıntısı olan biri var ve biz bundan habersiz yaşıyorsak, biz bu veballe yarın hesabını veremeyiz. Ben bugün bu ziyaretler vasıtasıyla Aynur Hanım ile Fatma Hanım şahsında tüm annelerin anneler gününü yürekten kutluyorum. Tüm belediye çalışanları olarak annelerimizin duasına talibiz. Annelerimiz bizim dua kapımız. Allah bu dua kapılarını kapatmasın. Biz onlara hizmet edelim onlar da bize dua etsinler. Allah, tüm annelerimize sağlıklı uzun ömür versin” şeklinde konuştu.

Başkanımızın her zaman yanımızda olduğunu biliyorum

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Aynur Akbulut, “Başkanımıza ziyaretinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Başkanımızın ziyareti dolayısıyla çok mutlu oldum. Başkanımızın her zaman yanımızda olduğunu biliyorum. Kendisi her zaman bize bunu hissettiriyor. Yetim Koordinasyon Merkezi ile 4 yıl önce tanıştım. Eşim vefat ettikten sonra çok çökmüş bir durumdaydım. Çocuklarıma karşı nasıl davranacağımı bilmiyordum. Hocalarımız bana bir önder oldu. Başkanımıza ve hocalarımıza minnet borçluyuz. Belediyemiz her konuda bana destekçi oldu. Belediyemiz beni toparladı ve çocuklarımın başında bir birey olarak ayakta tuttu. Allah, kendilerinden razı olsun. Yetim Koordinasyon Merkezi ile tanıştığımız için kendimizi çok şanslı hissediyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkanımız da benim bir evladımdır

Sağlanan hizmetler dolayısıyla Rıdvan Fadıloğlu’na teşekkür eden Fatma Evsin, “Allah, Başkanımızdan razı olsun. Başkanımız da benim bir evladımdır. Allah, kendisine zeval vermesin. Vefa Ekibi, düzenli olarak evime geliyor. Evimdeki; kapıları, yerleri, halıları, camları, duvarları silip süpürüyor. Evimin her tarafını tertemiz yapıyorlar. Biz yaşlandık. Artık iş yapamaz duruma geldik. Bizim yapamadığımız işlerimizi Şehitkamil Belediyemiz yapıyor. Çok memnunum. Sağ olsun gelen kızlarımız, her işimizi yapıyor. onları çok seviyorum. Allah, onlardan razı olsun” diye konuştu.