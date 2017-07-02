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02 Temmuz 2017 11:40

Fadıloğlu, asfalt çalışmalarını yerinde inceledi

Şehitkamil Belediyesi tarafından ilçenin Gazikent ve Belkız mahallelerinde yol bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, sokak ve caddelerde asfalt çalışması yürütülüyor.

Fadıloğlu, asfalt çalışmalarını yerinde inceledi

02 Temmuz 2017 11:40

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yapılan çalışmaları yerinde inceledi.


Şehitkamil Belediyesi, cadde ve sokaklarda oluşan çukurların sürücülere zor anlar yaşatmaması ve bu durumun olası bir kazaya sebebiyet vermemesi adına Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerle çalışma başlattı. Gazikent ve Belkız mahallelerinde yürütülen çalışmalarla bozuk olan yollar onarılıyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte 2 mahallede bozuk yol kalmayacak. Bazı yollara sıfır asfalt yapılırken, bazı noktalarda da yama çalışması yürütülüyor. Çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi alan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını söyledi.


Yollar daha nitelikli bir hal alacak


Konuya ilişkin açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Belkız Mahallemizde uzun süredir asfalt ihtiyacı vardı. Burası nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bir bölgedir. Yollar, yıllara bağlı olarak yıpranmıştı ve yeni asfalt ihtiyacı hasıl olmuştu. Muhtarımızla yaptığımız istişare neticesinde 16, 18, 19 ve 22 nolu caddelere, özellikle toplu ulaşım araçları güzergahları olmak üzere sıfır asfalt çalışması yaptık. Mümkün olduğunca önceki asfaltı yıpratmamaya özen gösteriyoruz. Fakat altyapı yatırımlarından dolayı deforme olan noktalarda mecburen yenileme çalışması yapma zorunluluğumuz oluyor. Gazikent’te uzun süredir sıfır asfalt ihtiyacı olan bir bölgede de asfalt çalışması yürüttük. En kısa sürede buraların çizgi çalışmaları tamamlandıktan sonra yollar daha nitelikli bir hal alacak. Yaptığımız yollar milletimize hayırlı olsun. Amacımız milletimize en iyi şekilde hizmet etmek. Kendi nefsimize ne istiyorsak, vatandaşımız için de onu istiyoruz. Çalışmalarımızı vatandaşlarımızdan aldığımız destekle sürdüreceğiz” dedi.


Mahalle sakinleri ve esnafı, yürütülen çalışmaların memnuniyet verici olduğunu dile getirdi. Sağlanan hizmetlerden duydukları memnuniyeti ifade eden mahalle sakinleri ve esnafı, çalışmaları dolayısıyla Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür etti.




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