Fadıloğlu dar gelirli aileleri kış gününde unutmadı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediyesi bünyesindeki Gıda Bankasını ziyaret ederek yardıma muhtaç yüzlerce aileye ve çocuklarına kışlık kıyafet yardımında bulundu.

Dar gelirli ve yoksul ailelere soğuk kış aylarında giyim yardımı yapan Şehitkamil Belediyesi, bu yıl da yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü. Sabahın erken saatlerinde Gıda Bankası’na gelen aileler, kendileri ve çocukları için kışlık kıyafet seçti. Aileler, kış aylarında kullanmak üzere kazak, mont, ceket, gömlek, çorap, kışlık ayakkabı gibi elbiseler alırken, çocukları içinde elbise ve ayakkabı beğendiler. Aileler, hayırsever vatandaşlar tarafından gönderilen az kullanılmış elbiselerinden de diledikleri kadar kendileri ve çocukları için seçtiler. Bunun yanı sıra, ailelere temizlik malzemesi de hediye edildi. Gıda Bankası’nı ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Fadıloğlu, vatandaşların sorunlarına ortak oldu. Özellikle çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Fadıloğlu, çocukların kıyafetlerini kendi elleriyle giydirdi. 5 gün boyunca sürecek olan kıyafet yardımı kapsamında bin 500 aileden oluşan 9 bin vatandaşa kışlık kıyafet yardımında bulunulacak.

‘‘Ailelerimize yılda 3 defa kıyafet yardımında bulunuyoruz’’

Yoksul ve yardıma muhtaç ailelerin her zaman yanında olduklarını belirten Rıdvan Fadıloğlu, “Ben öncelikle Gıda Bankamıza destek veren tüm hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bir yandan sıfır kullanılmamış ayakkabı, bot, kazak, pantolon, gömlek gibi kışlık kıyafetlerle vatandaşlarımızın ihtiyaçları karşılanırken, diğer taraftan kendilerince kullanım süresi dolmuş olan temizlenmiş ütülenmiş kıyafetlerinde burada dağıtımı oluyor. Adreste yapılan tespitler neticesinde ailelerin iki çocuğuna ve ebeveynlerine olmak üzere burada, terlik, ayakkabı, pantolon, kazak, mont, bot gibi ihtiyaçları takdim ediliyor. Diğer taraftan ise her ailenin 5 tane kullanılmış kendi ihtiyaçlarına göre seçmiş oldukları giysileri veriyoruz. Bunu rutin olarak yılda en az 3 kez devam ettiriyoruz. Şuanda da bizim mevcut kayıtlı sistem içerisinde puanlamaya göre ihtiyaç sahiplerine bu dağıtımları gerçekleştiriyoruz. Ben tekrar tüm hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Şuana kadar bu Gıda Bankası hayırsever vatandaşlarımızın destekleriyle bu noktalara kadar geldi. İnşallah bundan sonra da bu şekilde devam ettireceğiz. Belediyenin bütçesine yük olmadan hayırsever vatandaşlarımızla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı bir araya getiriyoruz. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Ben tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Onlar tek tek ev ziyaretleri yapıp, incelemelerde bulunuyorlar. İnsanların ihtiyaçlarını belirliyorlar, bugünde burada kıyafet yardımı gerçekleştiriliyor. Vatandaşlarımız bu kıyafetleri huzurlu günde kullanmalarını diliyorum” dedi.

‘‘Bu soğuk kış aylarını sıcak geçireceğiz’’

Yapılan kıyafet yardımından dolayı Fadıloğlu’na ve ekibine teşekkürlerini ileten aileler, “Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu’na öncelikle bizim için oluşturduğu bu Gıda Bankasından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Buraya gelerek hem kendimiz için hem de çocuklarımız için kışlık kıyafetlerimizi aldık. Çocuklarımız için mont, pantolon, kazak, gömlek, ayakkabı aldık. Başkanımız bizzat çocuklarımızla yakından ilgilenerek, çocuklarımızın elbiselerini kendi elleriyle giydirdi. Ayrıca temizlik malzemesini de hediye olarak aldık. Allah Başkanımızdan ve ekibinden razı olsun. Başkanımızın sayesinde bu soğuk kış aylarını da sıcak bir şekilde geçireceğiz” diye konuştular.