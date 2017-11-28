Fadıloğlu deneyimlerini öğrencilere aktardı

Öğrencilerle deneyimlerini paylaşan Başkan Fadıloğlu, yönetim ve özel hayatıyla ilgili öğrencilerin sorduğu tüm soruları içtenlikle cevapladı.

Her fırsatta öğrencilerle bir araya gelen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, bu kez makamında Özel Hasan Demir Anadolu Lisesi öğrencilerini ağırladı. Samimi bir ortamda sohbet havasında gerçekleşen ziyarette öğrencilere deneyimlerini aktaran Başkan Rıdvan Fadıloğlu, öğrencilerin geleceklerini en iyi biçimde şekillendirmelerine yardımcı olacak önemli tavsiyelerde bulundu. Öğrenciler, Başkan Fadıloğlu’na merak ettikleri tüm soruları sordu. Başkan Rıdvan Fadıloğlu da sorulan tüm soruları içtenlikle cevapladı.

- Öğrencilerimiz için güzel bir söyleşi oldu

Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Özel Hasan Demir Anadolu Lisesi Müdürü Hasan Demir, “Başkanımızı ziyaret etmemizdeki amacımız; ziyaretle birlikte öğrencilerimizin belediye hakkında, belediye başkanı hakkında fikir sahibi olabilmeleri. Belediye tarafından yürütülen çalışmalarının ne olduğunu, Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu’nun dünyaya bakış açıcındaki öngörülerinin ne olduğunu öğrenmek istedik. Yetkili makamların çocuklarımız tarafından tanınması, onlarla sohbet etmelerini amaçladık. Öğrencilerimiz için güzel bir söyleşi oldu. Ziyaretimiz çok güzel geçti. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

- Altın öğütler geleceğimizle ilgili çok büyük fayda sağlayacaktır

Sormak istediği tüm soruları sorduğunu dile getiren lise öğrencisi Burak Ünverdi, “Başkanımızı ziyaret etmemizdeki amaç onu tanımak, bunun yanında yaptığı işlerle ilgili bilgi sahibi olmaktı. Başkanımızın bugünkü ziyarette bize verdiği altın öğütler de geleceğimizle ilgili çok büyük fayda sağlayacaktır. Başkanımız, ziyarette şehrimizle ilgili merak ettiğim sorularımı cevapladı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Başkanımızın başarılı çalışmalarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.

- Önemli tavsiyelerde bulundu

Öğrencilerden Sude Süğüş de iş hayatıyla ilgili bilgi aldığını belirterek, “Bugünkü sohbette Başkanımız bize ne çabalarla bu konuma geldiğini, nasıl bir uğraş gösterdiğini anlattı. İş hayatından bahsederek iş hayatıyla ilgili bilgiler verdi. Bizim güzel bir geleceğimizin olması için önemli tavsiyelerde bulundu. Başkanımıza katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ziyaret sonunda öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekindi.