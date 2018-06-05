Fadıloğlu, Esmanur’un isteğini kırmadı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, önceki gün yetim çocuklarla bir araya gelerek iftar açtığı programda kendisiyle ile sohbet eden 6. sınıf öğrencisi Esmanur Polat, evinde ağırlama davetini kırmadı. Fadıloğlu, Esmanur’un daveti üzerine Polat ailesini evinde ziyaret etti. Eşini 10 yıl önce kalp krizi sonucu kaybeden 34 yaşındaki anne Asiye Polat’tan çocuklarıyla ilgili bilgi alan Fadıloğlu, her zaman ve her konuda aileye destek olmaya hazır olduğunu ifade etti.

“Esmanur’a verdiğimiz sözü yerine getirelim istedik”

Ziyarette konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Bir gün önce Esmanur ile aynı masada iftar açma imkanımız olmuştu. İftar yemeğinde Esmanur, belediye başkanlığı, özel hayatım ve eğitimle ilgili sorular sordu. Bayağı koyu bir muhabbet ettik. Abisi Abdülbaki ile bugün tanıştık. Esmanur ile annesiyle dün akşam beraberdik. Esmanur, bir gün bizim eve de gelir misin diye sordu. Yoğun çalıştığımız için ziyaret imkânımın biraz zayıf olduğunu söyledim. Esmanur beni iftara davet etti sağ olsun, ben de iftardan önce olursa ziyaret edebileceğimi söyledim. Programlarımız yoğun ama Esmanur’a verdiğimiz sözü yerine getirelim istedik. Bu yüzden bugün Esmanur ve ailesini ziyaret ettik. Esmanur başarılı bir öğrenci. Allah, vatana, millete hayırlı işler yapmayı nasip etsin. Ben, annemizi tebrik ediyorum. 2 pırıl pırıl evladımıza kol kanat geriyor. İnşallah onlar da eğitimlerini tamamladıktan sonra vatana, millete hayırlı evlat olacaklar. İnşallah Esmanur ile bundan sonra daha sık görüşeceğiz. Bir masada iftarı paylaşmanın bereketini gördük. Muhabbetimiz oldu. Birbirimizden telefon numaraları alarak telefonlaşacağız. Ben, her iki evladımıza da başarılar diliyorum. Bizi evlerinde ağırladıkları için yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

“Çok mutlu oldum”

Ziyaretin kendisini çok mutlu ettiğini kaydeden 12 yaşındaki Esmanur Polat, “Başkanımız ile iftar yemeğinde buluştuk. Bazı sorularım vardı, sorularımı sordum. Daha sonra evimize davet ettim. Başkanımız, bugün evimize geldi. Çok mutlu oldum. Beni kırmadı, evimize geldi” diye konuştu.