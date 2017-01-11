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11 Ocak 2017 10:58

Fadıloğlu: “Kahraman polislerimiz büyük bir faciayı önledi”

Fadıloğlu: “Kahraman polislerimiz büyük bir faciayı önledi”

11 Ocak 2017 10:58

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınayarak faciayı önleyen polisleri kutladı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne yönelik gerçekleştirilen hain saldırıya ilişkin açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, terörün her türlüsüne lanet etti. Yaşanabilecek büyük bir facianın polisler sayesinde engellendiğine dikkat çeken Fadıloğlu, “Gaziantep Emniyet Müdürlüğümüze düzenlenmek istenen hain saldırıya, emniyet güçlerimiz kahramanca anında karşılık verdi ve büyük bir faciayı önledi. Kahraman polislerimizin dikkatleri sonucu hain saldırıda can kaybımızın olmaması en büyük tesellimizdir. Büyük bir özveriyle ilimizin güvenliğini korumak adına gece gündüz demeden çalışan Gaziantep Emniyet Teşkilatımızı yürekten kutluyorum. Bu tür hain ve alçak saldırılarla sabrımızı zorlayanlar, hiçbir zaman emellerine ulaşamayacaklardır. Milletimizin birlik ve beraberliğine, kardeşliğine ve geleceğimize kasteden bu saldırılar, hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır. Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne yapılan terör saldırısını şiddetle ve nefretle lanetliyorum. Emniyet camiamıza ve tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yaralı polisimize Allah’tan acil şifalar diliyorum. Yüce Rabbim, şehrimize ve ülkemize bir daha böyle bir olayı yaşatmasın” ifadelerini kullandı.



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