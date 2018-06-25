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25 Haziran 2018 15:57

Fadıloğlu: “Kazanan demokrasimiz oldu”

24 Haziran seçimlerinin sonuçlanmasıyla birlikte Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, kutlama mesajı yayımladı.

Fadıloğlu: “Kazanan demokrasimiz oldu”

25 Haziran 2018 15:57


Fadıloğlu, mesajında, “Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında yeni bir sürece girmiştir. Yeni hükümet sistemi ile birlikte karar mekanizmaları daha çabuk işleyecek ve uygulamalar da daha hızlı gerçekleşecektir” dedi.


“Yerel yönetimler olarak, istikrardan ve büyüyen Türkiye’den yana olduk”


Türk demokrasi tarihi açısından önemli bir adımı daha milletçe birlikte başarılı bir şekilde geçirdiklerine vurgu yapan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Güzel bir seçim atmosferinde kazanan demokrasimiz oldu. Seçim sonuçları aziz milletimizin yerli ve milli kavramlarına sahip çıktığını gösterdi. Yapılan seçim sonuçlarına göre Gaziantep Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan’a sahip çıkmıştır. Bununla birlikte güçlü meclis için 8 Milletvekilimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gönderme başarısı göstermiştir. Halkımız istikrar ve istikbali önceleyerek mevcut kazanımlara sahip çıkmıştır. Seçim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yeni bir Türkiye’ye ‘merhaba’ diyoruz. Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yeni bir sürece girmiştir. Yeni hükümet sistemi ile birlikte karar mekanizmaları daha çabuk işleyecek ve uygulamalar da daha hızlı gerçekleşecektir. Bu süreçte Türkiye’nin istikrarlı bir şekilde büyümeye devam edeceğine ve milli gelirini de sürekli arttıracağına şüphemiz yoktur. Şüphesiz, bu halk oylaması, istikrarlı ve güçlü Türkiye’nin uluslararası arenadaki rolü ve yerini daha da güçlendirecektir. Yerel yönetimler olarak, istikrardan ve büyüyen Türkiye’den yana olduk. Belirsizlik ortamı ortadan kalktı, ülke ekonomisi de giderek canlanacaktır. Tek Bayrak, Tek Millet, Tek Vatan, Tek Devlet anlayışıyla yolundan hiç bir zaman dönmeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik ediyor, çıkan bu sonucun ülkemiz ve milletimiz adına hayırlara vesile getirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.




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