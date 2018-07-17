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17 Temmuz 2018 12:45

Fadıloğlu kuran kursu öğrencileriyle bir araya geldi

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Mevlana Mahallesi’nde bulunan İmam Hasan Camii’nde öğlen namazı kıldıktan sonra, ‘Bu Yaz Çocuklarla Şehitkamil’de Camiler Cıvıl Cıvıl’ projesi kapsamında kuran kursuna gelen öğrencilerle bir araya geldi.

Fadıloğlu kuran kursu öğrencileriyle bir araya geldi

17 Temmuz 2018 12:45

Fadıloğlu, Kur’an-ı Kerim öğrenen öğrencilere çeşitli hediyeler vereceği müjdesini de verdi.


Öğle namazını Mevlana Mahallesi’nde bulunan İmam Hasan Camisi’nde kılan Fadıloğlu, daha sonra ‘Bu yaz Çocuklarla Şehitkamil’de Camiler Cıvıl Cıvıl’ projesiyle camiye kuran öğrenmeye gelen öğrencileri ziyaret etti. Öğrencilere Kur’an-ı Kerim’in öneminden bahseden Fadıloğlu, kuran kursunu başarıyla tamamlayan ilk 3 öğrenciye çeşitli hediyeler sunacakları müjdesini verdi.


“Çocukları motive etmek adına bu şekilde bir çalışma başlattık”


Proje hakkında bilgi veren Fadıloğlu, “Şehitkamil Belediyemiz ve Şehitkamil İlçe Müftülüğümüz ile yaz tatilinde kuran kursuna devam eden çocuklarımızla ilgili bir çalışma yapmıştık. Hem bizim sosyal tesislerimizde hem camideki kuran kurslarında hem de okullarda devam eden kuran kurslarında eğitim gören her kursun birincisine, ikincisine ve üçüncüsüne hediye takdimimiz olacak. Bugün de Mevlana Mahallesindeyiz. Çocuklarımızla beraber bir arada olduk. Hocalarımız zaten çocuklarımıza bu projeden bahsetmişti. Biz de birebir öğrencilerimize bunu aktaralım dedik. Amacımız, yaz tatilinde çocuklarımız eğlenecekler, dinlenecekler ama öbür taraftan da inancımızın gereği olarak Kur’an-ı Kerim’i aynı zaman da namaz surelerini, adabı muaşeret kurallarını, Peygamber Efendimizin hayatından kesitler öğrenecekler. Emeği geçen tüm hocalarımıza şimdiden teşekkür ediyorum. Çocukları motive etmek adına bu şekilde bir çalışma başlattık. İnşallah bu projemizi bundan sonraki yıllarda da devam ettireceğiz. Her kursun birincisi, ikincisi ve üçüncüsü belirlenecek, daha sonra da bunların arasında yarışma yaparak, onların içerisinde de birinci, ikinci ve üçüncüsüne farklı ödülleri takdim ederek, daha cazip hale getirmeye gayret gösteriyoruz. Ben tüm çocuklarımıza şimdiden başarılar diliyorum” dedi.


Şehitkamil Belediyesi ve Şehitkamil İlçe Müftülüğünün ortaklaşa düzenlediği proje kapsamında 275 Camide, 130 kuran kursunda, Şehitkamil Belediyesine bağlı 27 aile merkezinde ve 18 gençlik kütüphanesinde binlerce öğrenci kuran kursuna giderek Kur’an-ı Kerim öğreniyor.


Kurs öğrencilerine nasihatlerde bulunan Fadıloğlu, daha sonra camiden ayrıldı.




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