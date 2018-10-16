Fadıloğlu, mahalle sakinleriyle buluştu

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Hasırcıoğlu ve Mithatpaşa Mahallesi'ni ziyaret etti ve kahvehanelerde bir araya gelen vatandaşlara imar barışı konusunda bilgiler verdi. Vatandaşların en kısa sürede imar barışından faydalanması gerektiğini vurgulayan Fadıloğlu, imar barışı konusun ve mahallede yürütülen çalışmalara ilişkin vatandaşların sorduğu tüm soruları cevapladı.

Her fırsatta ilçenin farklı noktalarındaki mahalleleri ziyaret ederek vatandaşlarla buluşan ve hem yürütülen çalışmalar hem de güncel konularda halkı bilinçlendiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, son olarak Hasırcıoğlu ve Mithatpaşa Mahallesi sakinleriyle buluştu.

Tapusuz yaklaşık 13 milyon konutu ilgilendiren imar barışıyla ilgili düzenleme geçtiğimiz günlerde Meclis'ten geçerek yasalaşmıştı. 8 Haziran 2018 günü başlayan başvurular, 31 Ekim 2018'de sona erecek. AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz ile yaptığı mahalle ziyaretinde vatandaşları imar barışı konusunda bilgilendiren Rıdvan Fadıloğlu, müracaat, yapı kayıt belgesi ve imar barışı konusundaki tüm detayları uzun uzun anlattı. Vatandaşın konuyla ilgili tüm sorularını yanıtlayan Fadıloğlu, vatandaşlara geç kalmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Mahalle sakinlerinin mahallede yaşadıkları sorunları da dinleyen Fadıloğlu, yapılan ve yapılacak olan hizmetlerle ilgili mahalle sakinlerini bilgilendirdi.

Fadıloğlu, imar barışının detaylarını anlattı

Başvuruların bir an önce yapılması gerektiği uyarısında bulunan Fadıloğlu, imar barışına ilişkin, "Müracaatlar, e-devlet üzerinden veya bakanlığın yetkilendirdiği kuruluşlara yapılabiliyor. Başvurularınızı e-devletten takip edebilirsiniz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlükleri hem başvuruları kabul ediyor hem de bilgi ve destekte bulunuyor. Yapı kayıt belgesi başvuru bedeli, arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden konutlarda yüzde 3, ticari kullanımlarda ise yüzde 5 olarak tahsil edilecek. Yapı kayıt belgesinden elde edilen gelir, deprem ve afete hazırlık çalışmalarında ve kentsel dönüşümde kullanılacak. İmar barışı, 31 Aralık 2017'den önce yapılmış yapıları kapsar. Yapı kayıt belgesi, imar barışı kapsamında değerlendirilmiş olan yapılar için oluşturulacak belgedir. Yapı kayıt belgesi imar açısından ekstra bir hak sağlamaz, müktesep oluşturmaz. Yapı kayıt belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda, yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır. İmar barışından önce alınmış yıkım kararları ve idari para cezaları varsa iptal edilecek. Yapı kayıt belgesi alan yapılara su, elektrik ve doğalgaz bağlatılabilecek. Yapı kayıt belgesi aldıktan sonra isteyen malikler, tapuya müracaat ederek ve yapı kayıt belgesi için ödenen bedel kadar ilave ödeme (yüzde 3) yaparak, cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edebilecek. Başvuru yapıldığı takdirde yapı kayıt belgesi bedeli 31 Aralık 2018'e kadar yatırılması gerekiyor. Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlarda bulunan yapılar, Hazine'ye ait sosyal donatı için tahsisli arazilerdeki yapılar, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun Geçici 16'ncı maddesinde belirtilen istisnai alanlardaki yapılar imar barışından faydalanamayacak. Hazine taşınmazının sosyal donatı için tahsisli olması hali hariç olmak üzere bu yapılar da imar barışından faydalanabilecek. Yapı kayıt belgesi, yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli olacak” dedi.