Fadıloğlu, Okuma-Yazma seferberliğine destek istedi

Fadıloğlu, ilçe genelinde görev yapan kadın Kuran-ı Kerim kursu hocalarıyla Dülük Tabiat Parkında bir araya geldi. Kuran-ı Kerim kursu hocalarıyla bazı konularda istişarede bulunan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, davete katılımları dolayısıyla hocalara teşekkür etti. Katılımcılara sunum eşliğinde ilçe genelinde yürütülen hizmetleri anlatan Başkan Fadıloğlu, sorunların çözümü noktasında ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın başlatmış olduğu ‘Okuma-Yazma Bilmeyen Kalmasın’ kampanyasına destek çağrısında bulunan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, bu konudaki çalışmalarının artarak devam edeceğini vurguladı. Etkinlikte kadın Kuran-ı Kerim kursu hocalarına hitap eden Fadıloğlu,“Amacımız, milletimize en iyi şekilde hizmet etmek. Biz, kurumlar arası işbirliği çerçevesinde tüm kuruluşlarla birlikte çalışmaya gayret gösteriyoruz. Ama İlçe Müftülüğümüzün yeri bizim yanımızda çok farklı. Milletimizin ibadet şartlarını daha da iyileştirebiliyorsak ne mutlu bize. Sosyal tesislerimizde okuma-yazma bilmeyenden başlayıp meslek kurslarına kadar birçok değişik branşta eğitimlerimiz var ama biz bu kurslarımız içerisinde özellikle Kuran-ı Kerim eğitimine ve okuma-yazma eğitimine büyük önem veriyoruz. Vatandaşlarımızın bu konuda yaşadığı sıkıntıları gidermek adına bu işlerin tamamını Diyanet Başkanlığı’nın üzerine atmak doğru bir şey değil. Bu konuda Şehitkamil Belediyesi olarak elimizden geleni yapma gayreti içerisindeyiz. Doğumdan ölüme kadar her yaş grubundan vatandaşımızı kapsayan hizmetlerimiz var. Bu hizmetlerden sizi de haberdar etmek istedik. Belediyemizin yürüttüğü çalışmaları bilmenizde fayda var, diye düşündük. Benim sizden bir ricam var. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin başlatmış olduğu ‘Okuma-Yazma Bilmeyen Kalmasın’ kampanyasına sizlerden de destek istiyoruz. Okuma-yazma bilmeyen vatandaşlarımıza okuma-yazma öğretmemiz lazım. 21. yüzyılda artık hem okuma-yazma bilmeyen kalmasın hem de Kuran-ı Kerim okumayı bilmeyen kalmasın” dedi. Programda konuşan Şehitkamil İlçe Müftüsü Ömer Keskin ise, “Belediye Başkanımıza ve ekibine bu nazik daveti dolayısıyla çok teşekkür ediyorum. Daha önce de burada cami görevlilerimiz ile bir araya geldik. Bu bir kaynaşma, tanışma ve istişare toplantısıdır. Kurslarımızla ilgili, hizmetlerle ilgili temennilerimiz, dileklerimiz, sıkıntılarımız olabilir. İlçenin emini olan Şehitkamil Belediye Başkanımızdan talepleriniz olabilir. Bunları paylaşmak için toplandık. Biz her alanda Şehitkamil Belediyemizi yanımızda görüyoruz. Daha önce de birçok yerde çalıştım. Belediyemizin din hizmetleriyle ilgili bu denli destek verdiklerine burada şahit oldum. Allah, kendilerinden razı olsun, teşekkür ediyorum. Başkanımız, camilerimizin temiz ve düzenli tutulması adına her türlü desteği sağlıyor. Din eğitiminde, Kuran-ı Kerim eğitiminde belediyemize bağlı 30 sosyal tesiste Başkanımız ile birlikte hizmet veriyoruz. Bize bu imkanları tanıdıkları için de ayrıca teşekkür ediyorum. Rabbim, Başkanımızın bu güzel hizmetlerini devam ettirmeyi nasip etsin. Biz, kendilerini seviyoruz, duacıyız” diye konuştu.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, etkinlik sonunda Kuran-ı Kerim hocalarına eşarp armağan etti.