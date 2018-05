Fadıloğlu personelle birlikte iftar açtı

İftar programına katılan personellerle yakından ilgilenen Fadıloğlu, çalışanlara müjdeli haberler verdi.

Her fırsatta personellerle bir araya gelen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, bu kez iftar programında personellerle buluştu. Şehitkamil Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde düzenlenen iftar programında çalışanlarla bir araya gelen Rıdvan Fadıloğlu, iftar öncesi tüm personellerle tokalaştı, sohbet etti. İftar öncesi çalışanlara hitap eden Fadıloğlu, Taşeron Yasası ile kazanılan haklara ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Amacımız, milletimizin yaşam kalitesini arttırabilmek

Konuşmasının başında birlikteliğin önemine vurgu yapan Rıdvan Fadıloğlu, “Allah, Ramazan ayının bereketini, mağfiretini üzerimizden eksik etmesin. Ne mutlu bize ki böyle güzel bir ailenin ferdiyiz. Allah, bu büyük ve güzel ailenin içerisinde hepimize hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. Her zaman söylediğimiz gibi belediyecilik kolay bir iş değil ama nafakamızı kazanmak için her birimizin yapmış olduğu işin yanı sıra dua alınan bir yer daha yoktur. Yapmış olduğumuz her hizmetin karşılığında doğumdan ölüme, nikahtan mevlide her noktada dua alıyoruz. Bizim en büyük beslendiğimiz kaynak manevi değerimiz bu. Allah, bu kaynağı eksik etmesin. Bizim amacımız, milletimizin hayat standardını daha yukarıya çıkarabilmek, yaşam kalitesini arttırabilmek. Bu bir başına yapılabilecek bir iş değil. Bu iş bir ekip işidir. Şu anda burada bulunan tüm arkadaşlarımızla birlikte milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bayramdan önce bin 700 lira hesaplara yatacak

Ramazan Bayramı öncesi çalışanların hesaplarına toplamda bin 700 lira yatacağı bilgisini paylaşan Fadıloğlu, “Burada sizlerle paylaşmak istediğim bir konu var. Özellikle Taşeron Yasasından sonra kadroya geçişle ilgili değişiklikler oldu. Taşeron Yasasından önce bizim 1. ayda yapmış olduğumuz zamların ötesinde devletin almış olduğu bir karar var. Artık sizlerin sendikal haklarınızı devlet direkt olarak memurlarında olduğu gibi sizin adınıza takip ediyor. Son yapılan düzenlemeyle birlikte 2018 yılının Nisan ayından itibaren yüzde 4 maaşlarınıza zam gelmesi, Temmuz ayından itibaren de ikinci bir yüzde 4’ün zam yapılması söz konusu oldu. Nisan ve Mayıs ayından bizde şu anda hakkınız var. İnşallah bayramdan önce size bordro olarak yansıtılacak ve Haziran ayı maaşlarınızı yüzde 4 zamlı olarak almaya devam edeceksiniz. Asgari ücretle çalışan 3 çocuklu bir arkadaşımızın 2 bin liradan fazla maaş alması söz konusu olacak. Bundan sonraki her yıl için sizin sosyal haklarınızla ilgili olarak da düzenlemeler yapıldı. İzin haklarınız, eğitim yardımı, yemek yardımı gibi değişik unsurlar sizlere yansıtılmış olacak. Bununla ilgili bir el broşürü bastırdık. O broşürleri sizlere ulaştıracağız. Taşerondan geçen kardeşlerimiz ne tür haklara sahip olduğunu, sendikal haklarda neler kazandıklarını birebir anlamalarında fayda var. Bir diğer uygulamamız da şu olacak. Geçmiş dönemde belediyede çalışan kardeşlerimiz maaşları bankadan yatmış olması münasebetiyle bir promosyon ücreti alıyorlardı. Sizler adına yapılan pazarlıkla promosyon bedeli olarak kişi başına 875 lira inşallah bayramdan önce hesaplarınıza geçmiş olacak. Yani toplamda Nisan, Mayıs ayları farkıyla birlikte bin 700 lira civarında bir para taşerondan geçiş yapan tüm kardeşlerimizin hesabına geçmiş olacak. Allah, birliğimizi beraberliğimizi daim eylesin. Hep birlikte hayır hizmetler yapmayı nasip etsin” diye konuştu.