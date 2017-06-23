Fadıloğlu, personellerle bayramlaştı

Bayramın huzur ve mutluluk içerisinde geçmesini dileyen Başkan Fadıloğlu, “Tüm hemşehrilerimin mübarek Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.

Şehitkamil Belediyesinde gerçekleşen bayramlaşma programına, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Başkan Yardımcıları Murat Özgüler, Hayri Özkeçeci, Lebriz Keçeci Güzelbey ve daire müdürleri katıldı.

Belediye personeliyle tek tek el sıkışan Başkan Fadıloğlu, personellere hayırlı bayramlar temennisinde bulundu. Herkesin sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmesini dileyen Başkan Fadıloğlu, “Her yıl olduğu gibi bu bayram da belediye çalışanlarımızla bir araya geldik. Umarız bu bayram herkes için hayırlı olur. Ramazan Bayramı; paylaşmak ve bir arada olmak adına bulunmaz bir fırsattır. Ülkemizde ve memleketimizde mutluluğun ve huzurun yaşandığı paylaşımın bol olduğu bir bayram diliyorum. Ramazan Bayram’ının tüm insanlığa, İslam alemine, ülkemize ve ilimize, ilçemize, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini diliyorum. Sevdiklerinizle birlikte güzel bir bayram geçirmeniz dileğiyle Ramazan Bayramınızı yürekten kutlarım” ifadelerini kullandı.