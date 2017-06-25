Fadıloğlu, şehit ailesi ile bayramlaştı

Şehit ailesi ile bayramlaşan Fadıloğlu, “Şehidimizin şahsında tüm şehit ile gazilerimizi rahmet ve minnetle andığını söyledi.

Her fırsatta şehit ve gazi yakınları ile bir araya gelen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, bu Ramazan Bayramında da geleneği bozmadı. Rıdvan Fadıloğlu, her bayram olduğu gibi bu bayram da şehit yakınlarıyla bayramlaştı. Fadıloğlu, Diyarbakır’ın Lice ilçesinde 1992 yılında şehadet şerbeti içen Murat Paslıyer’in yakınlarını ziyaret etti. Anne ile babası rahmetli olduğu için şehidin ağabeyi Muhtar Paslıyer’i ziyaret eden Rıdvan Fadıloğlu, şehit yakınlarıyla yakından ilgilendi.

İnsanların gönlünü almak, gönlünü kazanmak önemlidir

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden şehidin ağabeyi Muhtar Paslıyer, “Başkanımız, ziyaretiyle bizi memnun etti. Başkanımıza ziyareti dolayısıyla çok teşekkür ediyorum. İnsanların gönlünü almak, gönlünü kazanmak önemlidir. Dünya malı dünyada kalır. Önemli olan şey değer görmek” dedi.

Tüm şehit ile gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum

Ziyarette konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şehit ve gazilerin sayesinde vatan topraklarında huzurla yaşandığını dile getirdi. Şehit, gazi ve yakınlarına çok şey borçlu olduklarını vurgulayan Fadıloğlu, “1992 yılında Diyarbakır’ın Lice ilçesinde şehit olan Murat Paslıyer’in babası, annesi rahmetli olduğu için ağabeyinin evindeyiz. Biz de Ramazan Bayramı münasebetiyle şehidimizin anısına ailesini ziyarete geldik. Allah, şehitlerimizin mekanlarını cennet, makamlarını ali etsin. Bugün biz huzur içerisinde yaşayabiliyorsak bu durum, canını vatan uğruna seve seve feda eden şehitlerimizin sayesindedir. Şehitlerimizin yerine bayram günü ailelerini, büyüklerini ziyaret etmek için buradayız. İnşallah ülkemiz üzerindeki kara bulutlar bir an önce kalkar, ülkemizde barış, huzur tesis edilir. Hep birlikte huzur içinde yaşamaya devam ederiz. Bunun için hepimize çok büyük görevler düşüyor. Memleketimizi sevip, memleketimiz için çok çalışmalıyız. Her birey, nerede görev yapıyorsa yapsın kendi işini en iyi şekilde yapmayla uğraşmalıdır. Bizim üzerimize düşen budur. Hangi noktada, meslek dalında, makam mevkide olursak olalım, yaptığımız işin en iyisini yapmaya gayret edeceğiz. Ülkemize sahip çıkacağız. Bizim gidecek başka bir yerimiz yok. Vatanımızdan da bir santim dahi vermeyiz. Atalarımız nasıl bu topraklara sahip çıktıysa bizler de onların torunları olarak bundan sonraki süreçte bu topraklara sahip çıkıp şerefimizle bu topraklarda yaşayıp ezanı dindirmeyip, bayrağı indirmeyip bu şekilde yaşantımıza devam edeceğiz. Ben şehidimizin şahsında tüm şehit ile gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Onların yakınlarının şahsında da tüm hemşerilerimin mübarek Ramazan Bayramlarını en içten dileklerimle kutluyorum” diye konuştu.