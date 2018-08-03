Fadıloğlu, spor okullarına büyük önem veriyor

9 binin üzerinde öğrencinin eğitim gördüğü yaz spor okulları, öğrencilerin çok yönlü gelişiminin temel alındığı eğitim modeliyle spor okulu faaliyetlerinde örnek gösteriliyor.

Parkeden kortlara, yeşil sahadan kulvarlara kadar haftanın 7 gününü spor okullarıyla dolu dolu etkinlikler düzenleyen Şehitkamil Belediyesi, 9 yılda 27 binin üzerinde lisanslı sporcuyu Gaziantep ve Türk sporuna kazandırdı. Düzenlenen geleneksel spor organizasyonları, okullara ve amatör spor kulüplerine yapılan sportif malzeme yardımları ve spor alanında yaptığı tesisleşme hamleleriyle yıl boyu sporun ve sporcunun yanında olan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, her fırsatta 2018 yaz spor okulları kapsamında gerçekleştirilen eğitim çalışmalarında sporcu çocuklar ve gençlerle bir araya gelmeye devam ediyor. Spor okulu çalışmalarına gerçekleştirdiği ziyaretlerde sporcu öğrencilerle yakından ilgilenen ve uzman eğitmenlerden sporcuların gelişimleriyle ilgili bilgiler alan Fadıloğlu, geniş kitlelere sürdürülebilir spor alışkanlıkları kazandırmış olmalarından ve sportif faaliyetlere erken yaşta katılım oranının her geçen gün yükseliyor olmasından oldukça memnun.

Sporcularımızın dünden bugüne gelişimlerini keyifle takip ettik

Göreve geldiği ilk zamanlarda minik takımlarda ve spor okullarında mücadele eden sporcuların şimdi lise ve üniversitelerde spor alanında büyük başarılar elde ettiklerini ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, sporcu öğrencilerin dünden bugüne gelişimlerini büyük bir keyifle takip ettiklerini söyledi. 2018 yılı basketbol yaz spor okulu çalışmalarına yaptığı ziyaret sonrasında değerlendirmelerde bulunan Fadıloğlu, “2018 yaz spor okullarımızda 12 farklı spor tesisinde 9 binin üzerinde sporcumuz eğitim görüyor. Spor okulu çalışmalarıyla çocuklarımızın ve gençlerimizin spora katılım oranı her geçen gün arttı. Ayrıca geleneksel çocuk oyunları, temel cimnastik, çocuk pilatesi çalışmalarıyla spora erken yaşta başlama oranı daha da yükseldi. Bu tablo bizi oldukça memnun ediyor. Şu anda basketbol spor okullarımızda 450’nin üzerinde dev adam ve potanın perisi Atatürk Kültür ve Spor Merkezimizde günde 13 saat boyunca kesintisiz devam eden eğitimlere katlıyor. Göreve geldiğimiz ilk yıllarda farklı branşlarda minik takımlarda mücadele eden, küçük yaşlarda spor okulu çalışmalarına katılan sporcularımız şimdi liselerde ve üniversitelerde öğrenim görüyor.Bir diğer yandan da spor alanındaki çalışmalarını büyük bir başarıyla sürdürüyorlar. Sporcularımızın dünden bugüne gelişimlerini büyük bir keyifle takip ediyoruz. Spor kamuoyunun da yakinen takip ettiği gibi spor okullarımızda yetişerek Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonluklarına imza atan sporcularımız var. Biz onların başarısıyla büyük gurur duyuyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de bu başarılar devam edecek. Spor okulu çalışmalarında büyük emekleri olan değerli antrenör arkadaşlarıma teşekkür ediyor, spor okullarının kalan günlerinde keyifli bir eğitim dönemi diliyorum” diye konuştu.