Fadıloğlu, STK temsilcilerini bilgilendirdi

Başkan Fadıloğlu, bilgilendirme ve istişare toplantıları kapsamında ilçede yürütülen hizmetleri anlattı, katılımcılarla fikir alışverişinde bulunuldu ve sorularını yanıtladı.

sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle sık sık bir araya gelen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, son olarak Memur-Sen Konfederasyonu temsilcilerine yönelik Dülük Tabiat Parkında düzenlenen bilgilendirme ve istişare toplantısına katıldı. Şehitkamil Belediyesi tarafından yürütülen hizmetleri sunum ve tanıtım filmleri eşliğinde anlatan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, bilgilendirme sonrası toplantıya katılanların sorularını yanıtladı, önerilerini dinledi. STK temsilcilerinin görüşünün kendileri açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Başkan Fadıloğlu, çözüm mercii olarak sorunları ortadan kaldırmak adına ellerinden gelen gayreti göstermeye çalıştıklarını ifade etti.

Toplantı öncesi açıklamada bulunan Memur-Sen Gaziantep İl Başkanı Ahmet Gök, “Rabbim, gecemizi hayırlara vesile kılsın inşallah. Ben, öncelikle Sayın Belediye Başkanımıza bu nazik daveti için teşekkür ediyorum. Allah, kendilerinden razı olsun. Bizim gibi düşünen, bizim gibi yaşayan bir başkanımız var” dedi.

En iyi hizmeti vermeye devam edeceğiz

Toplantıya katılanlara hitaben konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Derdimiz milletimize en iyi şekilde hizmet etmek. Şehrimizde yaşayan her kişi, bizim için birer fahri müfettiştir. Yaptığımız işlerin eksiklikleri olabilir. Bu konularda sizlerden gözlemlerinizi dinlemek, talepler varsa bu talepleri değerlendirmek, bunların dışında da yürüttüğümüz çalışmalarla ilgili sizleri haberdar etmek adına bir araya geldik. Belediyeler, insanların doğumundan ölümlerine kadar insan yaşamının her döneminde hizmet sunan kuruluşlardır. Belediyelerde, bir başınıza yapacağınız işler sınırlıdır. Belediyecilik, bir ekip işidir. Vatandaşlarımızdan aldığımız destekle yapmak istediğimiz, insanlarımızın yaşam alanlarını daha rahat, yaşanabilir hale getirmektir. Bunu sağlamak adına elimizden gelen gayret neyse onu ortaya koymaya çalışıyoruz. Belediyeciliğin özel bir eğitimi yoktur. Kendi bilgimiz, deneyimimiz ve ekip arkadaşlarımızla uyumumuz doğrultusunda gözlemlerimiz neticesinde vatandaşlarımızın ihtiyacını öncelikler sırasını belirleyerek çalışıyoruz. Biz, imkanlar dahilinde 9 senedir bu memleketin 1 kuruşunu bile heba etmeden, yerinde harcamaya özen gösteriyoruz. Bu memlekete hizmet etmek adına hepimiz bulunduğumuz yerde en iyi hizmeti yapmaya gayret göstereceğiz. Herkesin kendine göre üstün olduğu, başarılı olduğu işler var. Başarılı olan yönümüzü ortaya çıkararak, en iyi hizmeti vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.