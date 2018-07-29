Fadıloğlu, ticaret merkezini inceledi

Fadıloğlu, ticaret merkezinin en kısa sürede tamamlanarak vatandaşın hizmetine sunulacağını söyledi.

Şehitkamil Belediyesi, Çamlıtepe Mahallesi’ndeki yerleşim yoğunluğuna bağlı olarak ortaya çıkan alışveriş ihtiyacının karşılanması adına yapımını başlattığı ticaret merkezinin inşaat çalışmalarını tüm hızıyla devam ettiriyor. Toplam 5 bin 560 metrekare alan üzerine kurulan ticaret merkezi önümüzdeki aylarda vatandaşların hizmetine sunulacak. Toplam 17 dükkandan oluşan ve içerisinde; 1 adet market, 1 adet somun fırını, 1 adet pide fırını, kasap, market gibi işyerlerinin bulunduğu ticaret merkezi yapım çalışmaları mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı. İnşaat çalışmalarını yerinde inceleyen ve yetkililerden bilgi alan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yapılan ticaret merkezi sayesinde vatandaşın tek noktadan tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğini söyledi.

Önceden yapılmış alışveriş merkezleri yetersiz kalıyordu

Hızla artan nüfusun taleplerini ve ihtiyaçlarını karşılamak adına çalışma yürüttüklerini dile getiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Beykent 2. etap olan Çamlıtepe Mahallesi’nde sosyal ünite eksikliğinden dolayı vatandaşlarımızın bu yönde yoğun talepleri vardı. Beykent bölgesi son zamanlarda aşırı göç almaya başladı. Bu bölgede yapılanma da çok fazla. Bu bölge, planlı bir bölge. TOKİ’nin geçmiş dönemlerde yapmış olduğu çalışmalar neticesinde belirli noktalarda alışveriş üniteleri vardı. Fakat nüfus yoğunluğundan dolayı artık önceden yapılmış alışveriş merkezleri yetersiz kalıyordu. Bundan dolayı belediyemize ait mülkiyetimizde hem büyük hem de küçük dükkanlardan oluşan, vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir planlama yaptık. Çünkü vatandaşlarımız bulundukları bölgede ihtiyaçlarını karşılayamayınca şehir ile irtibatını sürdürmek zorunda kalıyor. Bu durumda da şehir trafiğine aşırı yük biniyor. Bu bölgede vatandaşlarımızın; fırın, kasap, market, kuaför, tuhafiye, kuyumcu, kırtasiye gibi ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir mekan elde etmeye çalışıyoruz. Kot farkından da faydalanarak hem eksi kotta hem de artı kotta üniteler oluşturarak milletimizin hizmetine sunmuş olacağız. Şimdiden tüm halkımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.