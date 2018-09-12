Fadıloğlu ve Kirazoğlu mahalle muhtarlarıyla buluştu

Sait Kirazoğlu ile birlikte mahalle muhtarları ve temsilcileriyle bir araya geldi. Mahalle muhtarları ve temsilcileri yaşanan sorunları anlattı, Başkan Fadıloğlu ile Milletvekili Kirazoğlu da sorunlara çözüm üretti.

Her fırsatta mahalle muhtarları, temsilcileri ve sakinleriyle bir araya gelerek yaşanan sorunlara çözüm üreten Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, son olarak muhtarlara yönelik Bedri İncetahtacı Sosyal Tesisinde düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantıya AK Parti Gaziantep Milletvekili M. Sait Kirazoğlu, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz da katıldı. Toplantıda söz alan her muhtar, mahallelerinde yaşanan sorunları ve taleplerini anlattı. Toplantıda ülke gündemine ilişkin konular da değerlendirildi, fikir alışverişinde bulunuldu.

“Toplantımız gerçekten çok verimli geçti”

Düzenlenen toplantı sonrası açıklamada bulunan Şirinevler Mahalle Muhtarı Ramazan Yaşar, yapılan istişare toplantılarının önemine işaret etti. Yürütülen çalışmalardan memnun olduklarını dile getiren Muhtar Yaşar, “Bugünkü toplantımız gerçekten çok verimli geçti. Belediye Başkanımız, Milletvekilimiz ve AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanımız mahallelerimizle ilgili bütün istek ve sıkıntılarımızı dinledi. Ellerinden gelen gayreti göstereceklerini dile getirdiler. Zaten biz muhtarlar olarak milletvekilimizden ve Başkanımızdan razıyız. Her türlü isteğimizi dile getirdiğimiz zaman koşulsuz, şartsız yerine getirmeye çalışıyorlar. Bu tür toplantılarla her türlü sıkıntıların giderileceğini ümit ediyoruz” ifadelerini kullandı.