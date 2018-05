Fadıloğlu, yetim aileleriyle iftar yaptı

Hoş ve neşeli dakikalar geçiren çocuklar, iftar yemeğinde mutlu bir gün geçirmenin çoşkusunu yaşadı.

Dülük Tabiat Parkı’nda düzenlenen iftar yemeğinde masaları tek tek dolaşarak çocuklarla yakından ilgilenen ve sohbet eden Başkan Rıdvan Fadıloğlu, daha sonra çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

“Biz büyük bir aileyiz”

İftar öncesi ailelere seslenen Başkan Fadıloğlu, bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, “Öncelikle davetimize icabetinizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah, her yıl Ramazan ayına sağlık ve sıhhat ile çıkmamızı nasip etsin inşallah. Her zaman söylediğimiz gibi biz büyük bir aileyiz. Şehitkamil bölgesinde yaşayan 800 bin vatandaşımızla birlikte bir aileyiz. Bizim ayrımız gayrımız yoktur. Bizler sizlerin her zaman emrindeyiz. Sizlere hizmet etmek için bu makamlarda bulunuyoruz. Bugün sizlerle beraber olmak bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Çocuklarımızla gençlerimizle bir arada olmak, bizi daha da çok sevindirdi. İnşallah hep birlikte huzur içerisinde, barış içerisinde, kardeşlik içerisinde, nice Ramazanlara hep birlikte idrak etmeyi yüce Rabbimden niyaz ediyorum. İnşallah daha sık bir araya gelmek dileğiyle hepinizin mübarek Ramazan ayını en içten dileklerimle kutluyorum. Hayırlısıyla Bayram’a sağlık ve sıhhat içerisinde erişmeyi de yüce Rabbimden niyaz ediyorum, hepinize hayırlı iftarlar diliyorum” şeklinde konuştu.

Programdaki yetim çocuklar adına konuşan Emine Görmemiş ise, “Öncelikle Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’na iftar programına davet etmesinden dolayı çok teşekkür ediyorum. 11 ayın sultanı olan bu mübarek Ramazan ayında hep birlikte oturup bir sofrayı paylaşıyoruz. İnsanoğlu yaratılışından itibaren sevgi ve merhameti yüreğinde taşır. Kimisinde az kimisinde ise çoktur. Bizleri buraya toplamak, her zaman iyiliğimizi düşünmek, içinde merhamet duygusu olmayanların işi olamaz. Her başımız sıkıştığında, her zaman zorlandığımızda bize destek olup, her başarımızda yanımızda olan büyüklerimiz iyi ki varsınız. Hazreti Mevlana’nın dediği gibi, Yaratılanı Sev Yaratandan Ötürü. Sizler her zaman bizi yaratandan ötürü seven insanlarsınız. Böyle olmak her insanın harcı değildir. Babalarımız vefat ettiğinde kendi yakınlarımız bize sahip çıkmazken, sizler bizlere el uzatıp umut ışığı oldunuz. Dışardan görenler bunların bir formalite olduğunu düşünebilir, ama sizler hepimizi bir araya getiren iyilik meleklerisiniz. Tabi bizim arkamızda duran siz değerli hocalarımız gibi sizin de arkanızda duran koca yürekli Başkanımız var. Bizi düşünen ve her zaman yanımızda olan değerli Başkanımıza yürekten teşekkür ediyor, minnetlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

“Başkanımız çocuklarımızı çok mutlu etti”

Yetim anneleri de Başkan Rıdvan Fadıloğlu’na teşekkür ederek, “Başkanımız sayesinde böylesine güzel bir iftar programına katılıyoruz. Biz Başkanımızın ve hocalarımızın bize vermiş oldukları desteklerden dolayı ne kadar teşekkür etsek azdır. Rabbim Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu’ndan hem bu dünyada hem de öbür dünyada razı olsun. Bugün Başkanımız çocuklarımızı çok mutlu etti, Allah kendinden razı olsun” dediler.

Okunan ezan ile birlikte Başkan Fadıloğlu ve aileler hep birlikte iftarını açtı.