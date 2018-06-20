Fadıloğlu yetimler ve aileleriyle buluştu

Katar Hayır Derneği’nin 674 aileyi kapsayacak yardım çekleri de ziyaret sonunda ailelere dağıtıldı.

Her fırsatta yetim çocukları ziyaret eden ve onların her koşulda destekçisi olan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla Yetim Koordinasyon Merkezinden faydalanan aileler ve çocukları ile bir araya geldi. Aileler ve çocuklarıyla bayramlaşan Başkan Fadıloğlu, daha sonra kısa bir konuşma yaptı. Ziyarette, Katar Hayır Derneği temsilcisi Adil El Karoubi de hazır bulundu. Adil El Karoubi, yanında getirdiği ve 674 aileyi kapsayan yardım çeklerini program sonunda ailelere dağıttı.

Yavrularımızı iyi insan olarak toplum için yetiştirmek

Ziyarette ailelere ve çocuklarına hitaben konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Bizlere düşen bu memleket için hizmet etmek. Sizlere düşen görev de yavrularımızı iyi insan olarak toplum için yetiştirmek. Bizler yarın ölüp gittikten sonra arkamızdan ‘Allah razı olsun’ dedirtebileceksek ne mutlu bizlere. Amel defterimizin açık kalması için yavrularımıza emek veriyoruz. İnşallah onlar da bizi mahcup etmezler. Vatana, millete hayırlı evlatlar olurlar. Ben, geçmiş Ramazan Bayramınızı yürekten kutluyorum. Hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum” dedi.

Yetim çocuklar, bizim çocuklarımızdır

Etkinlik sonunda açıklamada bulunan Katar Hayır Derneği Operasyon Koordinatörü Adil El Karoubi, “Gaziantep’te elimizden geldiğince belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte yardım çalışmaları yürütüyoruz. Öncelikle bu program için çok mutlu olduğumu ifade etmeliyim. Hem ailelerimizle bayramlaşmak hem de küçük bir yardım yapmak için bir araya geldik. İnşallah, bu program bir başlangıç olur. Bugünden sonra da Şehitkamil Belediyemiz ile yardım faaliyetleri yürütmeyi hedefliyoruz. İnşallah eğitim, mesleki eğitim, sağlık, psikoloji gibi farklı alanlarda çalışmalar yapacağız. Yetim çocuklar, bizim çocuklarımızdır. Bu yardımları yapmak bizim sorumluluğumuzdur. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu başta olmak üzere tüm çalışanlarına teşekkür etmek istiyorum” diye konuştu.