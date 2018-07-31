Fadıloğlu’na anlamlı ziyaret

Miraç ve Göktuğ ile yakından ilgilenen Fadıloğlu, başarılarından dolayı öğrencileri tebrik etti.

GAP Görme Engelliler Ortaokulu’nda eğitim gördükleri sırada bağlama ve darbuka merakı olan görme engelli Miraç Dökücü ve Göktuğ Aril, öğretmenlerinin desteğiyle 2 yıllık eğitimin ardından Miraç, bağlama Göktuğ ise darbuka öğrendi. Başarılı geçen eğitimlerinin ardından, tek hedefleri olan Güzel Sanatlar Lisesi’ni de geçtiğimiz günlerde girdikleri sınavla kazanan Miraç ve Göktuğ, mutluluklarını Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile paylaştı. Miraç ve Göktuğ, GAP Görme Engelliler Ortaokulu Müdürü Mehmet Yıldız ile birlikte Başkan Rıdvan Fadıloğlu’nu makamında ziyaret ederek bir araya geldi. Miraç ve Göktuğ’un mutluluklarına ortak olan Fadıloğlu, başarılarından dolayı öğrencileri tebrik etti. Sohbet ortamında geçen ziyaret sonunda Miraç ile Göktuğ, Başkan Fadıloğlu ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Mutluluğumuzu bizlere her zaman desteği olan başkanımız ile paylaşmak istedik.

Ziyaretin ardından konuşan Miraç Dökücü, “Güzel Sanatlar Lisesi’ni kazandığımız için çok mutluyuz. Sağ olsun Başkanımızın da bizlere bu konuda çok büyük yardımları oldu. Biz de bu mutluluğumuzu bize her zaman destekleri olan Başkanımız ile paylaşmak istedik. Bugün de okul müdürümüz, ailemiz ile birlikte Başkanımızı ziyaret ettik. Kendisi de sağ olsun bizleri makamında ağırladı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Müzik Öğretmenimiz Kerim Çilli’ye de çok teşekkür ediyoruz. Onun sayesinde bağlama ve darbuka çalmayı öğrendik. Tek hedefimiz olan Güzel Sanatlar Lisesi’ni kazanmanın büyük bir mutluluğunu yaşıyoruz. Bize her zaman destek veren Başkanımıza, Valimize, okul müdürümüze, öğretmenlerimize ve özellikle ailemize yürekten teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Öğrencilerimizin bu başarılarından dolayı çok mutluyuz

Ziyarete ilişkin konuşan GAP Görme Engelliler İlkokulu-Ortaokulu Müdürü Mehmet Yıldız, “Güzel Sanatlar Lisesi’ne özel yetenekle ilk defa okulumuzda görme engelliler 8. sınıf öğrencilerinden 3 öğrencimiz, Güzel Sanatlar Lisesi Müzik bölümünde eğitim görmeye hak kazandılar. Gaziantep’te ilk defa böyle bir olaya tanıklık ediyoruz. İmkanlar ve fırsatlar sunulduğu zaman, engellilerimizin tıpkı sağlıklı bireyler gibi birçok şeyler yapabildiği gerçeğini görebiliyoruz. Okulumuz adına gerçekten öğrencilerimizin bu başarılarından dolayı çok mutluyuz. Bugün Güzel Sanatlar Lisesi’ni kazanan başarılı öğrencilerimiz Miraç ve Göktuğ ile birlikte Başkanımızı ziyaret ettik. Sağ olsunlar kendileri de bizleri çok samimi ve sıcak bir şekilde ağırladı. Başkanımızın yardım ve destekleri her zaman üst seviyededir. Ben, kendilerine şahsım ve öğrencilerim adına yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.