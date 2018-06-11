Fadıloğlu’ndan açılışa davet

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 8 Şubat Mahallesinde yapımı tamamlanan parkın açılışına tüm Gazianteplileri davet etti.

Şehitkamil Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan nitelikli hizmetin açılışı Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün katılımıyla yapılacak. 8 Şubat Mahallesinde 15 bin 714 metrekare alanda yapılan parkın açılışı 12 Haziran Salı günü saat 22.30’da düzenlenecek törenle gerçekleştirilecek.

"Tüm halkımızı açılışımıza davet ediyorum"

Yapılacak açılış törenine tüm Gazianteplileri davet eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “8 Şubat Mahallesi Çetin Emeç Caddesi üzerinde toplam alanı 15 bin 714 metrekare olan bir parkın yapımını tamamladık. Parkımızın içerisine 197 adet ağaç ve büyük çalı, 6 bin 570 adet ise yer örtücü çalı diktik. Parkımızın içerisinde: 1 adet basketbol sahası, 1 adet mini futbol sahası, 1 adet skate park alanı, 1 adet çocuk oyun alanı, 1 adet dev oyun grubu, 7 adet salıncak, 2 adet tahterevalli, 1 adet dönence, 1 ADET 150 metre kare büyüklüğünde ve 9 fitness aletinden oluşan fitness alanı, 500 metrelik yürüyüş parkuru, 1 adet WC, 47 araçlık otopark, kütüphane, 210 metre pergoleli oturma alanı, 35 adet masalı bank, 20 adet çöp kutusu bulunuyor. Parkımızın açılışını 12 Haziran Salı günü saat 22.30’da 8 Şubat Mahallemizde, Adalet Bakanımız Sayın Abdülhamit Gül’ün katılımıyla yapacağız. Tüm halkımızı açılışımıza davet ediyorum" diye konuştu.