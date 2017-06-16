Diğer
Kategoriler
16 Haziran 2017 17:33

Fadıloğlu’ndan Babalar Günü mesajı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanan Babalar günü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, babaların, evlatlarının yaşamındaki ilk kahramanı olduğunu belirtti.

Fadıloğlu’ndan Babalar Günü mesajı

16 Haziran 2017 17:33


Fadıloğlu mesajında balarının ailenin koruyucusu ve kolaylayıcısı olduğunun vurgulayarak, babaların tek isteğinin ise çocuklarına iyi bir gelecek hazırlamak olduğunu ifade etti. babaların ailenin varlık sebebi olduğunu hatırlatan Fadıloğlu’nun mesajında "Babalarımız, bizlere hayatın anlamını, zorluklarla başa çıkmayı, güzellikleri paylaşmayı öğreten, ailenin koruyucusu ve kollayıcısı olan en değerli varlıklarımızdır. Hiçbir karşılık beklemeden yaşam boyu varlıklarıyla bize güç veren, şefkat ve sevgisini bizden esirgemeyen babalarımız, geleceğe hazırlanmamız ve sosyal hayata atılmamız konusunda önemli yer tutar. Onların tek isteği çocuklarına iyi bir gelecek hazırlayabilmek, onların başarılarıyla gurur duymak, vatana ve millete faydalı olduklarını görebilmektir. Varlık sebebimiz olan babalarımız, sadece yılda bir gün değil, her an saygıyla ve sevgiyle anılması gerekir. Bilinmelidir ki babalar, evlatlarının yaşamındaki ilk kahramanıdır. Babalarımız varlıklarıyla bize güç verir, bizleri geleceğe hazırlar, ailenin koruyucusu ve kollayıcısıdır. Ailenin sorumluluğunu omuzlarında taşıyan babalarımız, ailesi için hiçbir fedakarlıktan asla kaçınmazlar. Her türlü sıkıntıya gözünü kırpmadan göğüs gerer. Ailesinin mutluluğunu kendi mutluluğu sayan çok değerli babalarımız, çocuklarına güzel şeyler bırakabilmek adına yıllarca özveriyle çalışır. Hayatımızın her anında varlıklarıyla bizleri onurlandıran ve mutlu eden sevgili babalarımızın ve baba adaylarının ‘Babalar Günü’nü kutluyor; sağlık ve mutluluklar diliyorum” denildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
30
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    28°C
GAZİANTEP NAMAZ VAKİTLERİ
  • 22 RAMEZÂN 1438
  • 17 Haziran 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :02:59
  • Güneş :05:04
  • Öğle :12:42
  • İkindi :16:34
  • Akşam :20:00
  • Yatsı :21:48
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!