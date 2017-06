Fadıloğlu’ndan Babalar Günü mesajı

Fadıloğlu mesajında balarının ailenin koruyucusu ve kolaylayıcısı olduğunun vurgulayarak, babaların tek isteğinin ise çocuklarına iyi bir gelecek hazırlamak olduğunu ifade etti. babaların ailenin varlık sebebi olduğunu hatırlatan Fadıloğlu’nun mesajında "Babalarımız, bizlere hayatın anlamını, zorluklarla başa çıkmayı, güzellikleri paylaşmayı öğreten, ailenin koruyucusu ve kollayıcısı olan en değerli varlıklarımızdır. Hiçbir karşılık beklemeden yaşam boyu varlıklarıyla bize güç veren, şefkat ve sevgisini bizden esirgemeyen babalarımız, geleceğe hazırlanmamız ve sosyal hayata atılmamız konusunda önemli yer tutar. Onların tek isteği çocuklarına iyi bir gelecek hazırlayabilmek, onların başarılarıyla gurur duymak, vatana ve millete faydalı olduklarını görebilmektir. Varlık sebebimiz olan babalarımız, sadece yılda bir gün değil, her an saygıyla ve sevgiyle anılması gerekir. Bilinmelidir ki babalar, evlatlarının yaşamındaki ilk kahramanıdır. Babalarımız varlıklarıyla bize güç verir, bizleri geleceğe hazırlar, ailenin koruyucusu ve kollayıcısıdır. Ailenin sorumluluğunu omuzlarında taşıyan babalarımız, ailesi için hiçbir fedakarlıktan asla kaçınmazlar. Her türlü sıkıntıya gözünü kırpmadan göğüs gerer. Ailesinin mutluluğunu kendi mutluluğu sayan çok değerli babalarımız, çocuklarına güzel şeyler bırakabilmek adına yıllarca özveriyle çalışır. Hayatımızın her anında varlıklarıyla bizleri onurlandıran ve mutlu eden sevgili babalarımızın ve baba adaylarının ‘Babalar Günü’nü kutluyor; sağlık ve mutluluklar diliyorum” denildi.