Fadıloğlu’ndan bayram hediyesi

Özellikle çocukların ihtiyaçları ile yakından ilgilenen Fadıloğlu, mutlu, huzurlu ve birlik beraberlik içinde bir bayram geçirme temennisinde bulundu.

İhtiyaç sahibi aile ve çocuklarına her yıl olduğu gibi bu yıl da bayram öncesi giyim yardımı yapan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, giyim dağıtımının yapıldığı Gıda Bankası’na giderek vatandaşlarla yakından ilgilendi. Özellikle çocukların bayramlık yeni kıyafet heyecanına ortak olan Rıdvan Fadıloğlu, kimi çocukların kıyafet kombinasyonunu ise kendi elleri ile yaptı. Çocukların tepeden tırnağa giyimleri ile ilgilenen Fadıloğlu, yaşlı vatandaşların da giyimleriyle yakından ilgilendi. Kendi elleriyle yaşlı vatandaşları giydiren Fadıloğlu, ailelerle de sohbet etti.

’’Ramazanın feyzinden, bereketinden yararlanmaya çalışıyoruz’’

İhtiyaç sahibi ailelere her bayram giyim yardımında bulunduklarını belirten Rıdvan Fadıloğlu, “Her bayram olduğu gibi bu Ramazan Bayramı öncesi de vatandaşlarımıza giyim yardımı yapmaya devam ediyoruz. Gıda Bankası olarak gıda paketlerini ailelerimizin evlerine götürme gayreti gösteriyoruz. Bu yıl bir farklılık yaptık, Ramazan Ayından önce tüm gıda paketlerini hak sahiplerinin evlerine dağıttık. Şimdi ise Ramazan Bayramına bir hafta kaldı ve bu bir haftalık süreç içerisinde de vatandaşlarımızın hem renklerini hem modellerini beğene bilmeleri adına ve bedenlerini bilmememiz açısından evlerine götürmemiz söz konusu olmuyor. Burada sırayla vatandaşlarımız geliyor hem çocuklarına bayramlık ayakkabısı, elbisesiyle diğer taraftan da hayırsever vatandaşlarımızın vermiş olduğu kullanılmış kıyafetlerden de istedikleri kadar alabiliyorlar. Bu şekilde Ramazan ayının feyzinden, bereketinden yararlanmaya çalışıyoruz. Ben, bu vesileyle tüm halkımızın mübarek Ramazan Bayramı’nı şimdiden en içten dileklerimle kutluyorum” şeklinde konuştu.

’’Allah, başkanımızdan daima razı olsun’’

Yapılan yardımlardan faydalanan vatandaşlar, “Şehitkamil Belediyemiz her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan Bayramı öncesi kıyafet yardımında bulunuyor. Bizlerin de maddi durumu yeterli olmadığı için buraya gelerek hem çocuklarımız hem torunlarımız hem de kendimiz için bayramlık kıyafet almaya geldik. Allah, Başkanımızdan razı olsun. Kendisi de gelerek, bizlerle yakından ilgilendi. Çocuklarımız, torunlarımız için elbiseleri kendi elleriyle beğendi ve çocuklarımıza giydirdi. Bizler de burada ihtiyacımız olan elbise, ayakkabı, terlik, çorap aldık. Bunun yanında yine deterjan dağıtımı yapıldı. Onlardan da aldık. Allah, Belediye Başkanımızı başımızdan eksik etmesin. Başkanımız ve Belediyemiz sayesinde hem çocuklarımızın hem de bizlerin yüzü bu bayram da gülecek”şeklinde ifade ettiler.