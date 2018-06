Fadıloğlu’ndan çat kapı iftar ziyaretleri

Ramazan ayı boyunca iftar öncesinde aileleri ziyaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, son olarak 3 ailenin evine misafir oldu. İlk olarak 4 çocuklu Türkan Kaya’nın evini ziyaret eden Başkan Rıdvan Fadıloğlu, aile ile karşılıklı sohbet etme imkanı buldu. Ailenin sorunlarına ortak olan Başkan Fadıloğlu, sıkıntıların giderilmesi adına ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi. Çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Fadıloğlu, onlara çeşitli hediyeler armağan etti. Başkan Fadıloğlu, daha sonra Yeşilova Mahallesinde yalnız yaşayan 69 yaşındaki Şehriban teyzeyi evinde ziyaret etti. Şehriban teyze ile yakından ilgilenen Başkan Fadıloğlu, karşılıklı sohbet etme imkanı buldu.

Biz her zaman büyüklerimizin duası sayesinde varız

Her zaman ailelerin yanında olduklarını ifade eden Başkan Rıdvan Fadıloğlu, “İftar öncesi bugün Şehriban teyzenin evine misafir olduk. Bizi evinde ağırladığı için kendisine teşekkür ediyorum. Tabi kendisi yalnız yaşıyor. Kendisiyle sohbet ettiğimizde onun haline şükretmesi bizi ziyadesiyle mutlu etti. Her şeyin sahibi Allah’tır, sağ olsun Şehriban teyzemiz her vakit namazlarında, askerlerimize, polislerimize, devletimize dualarını hiçbir zaman eksik etmiyor. Biz her zaman büyüklerimizin duası sayesinde varız. Rabbim hiçbir zaman büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin. Büyüklerimizi imkanlar dahilinde ziyaret etmeye gayret gösteriyoruz. Ben şimdiden Şehriban teyzemizin şahsında tüm hemşehrilerimin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Bir kez daha bizi evinde ağırlayan Şehriban teyzemize teşekkür ediyorum” dedi.

Allah hiçbir zaman devletimizi başımızdan eksik etmesin

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şehriban teyze, “Başkanımızın başımızın üstünde yeri var. Allah, kendisinden razı olsun. Bizi evimizde ziyaret ettiği için çok teşekkür ediyoruz. Allah: askerlerimizden, polislerimizden, devletimizden, milletimizden razı olsun. Allah, hiçbir zaman devletimizi başımızdan eksik etmesin” ifadelerini kullandı.

Başkan Fadıloğlu, son ziyaretini yine Yeşilova Mahallesinde ikamet eden ve iki engelli çocuğuna bakan Fadile teyzenin evine yaptı. Ailenin sorunlarını dinleyen Başkan Fadıloğlu, sorunların bir an önce çözüme kavuşturulması için çalışacaklarını söyledi.