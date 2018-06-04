Fadıloğlu’ndan dünya çevre günü mesajı

Mesajında Şehitkamil Belediyesinin uyguladığı MÖP Projesi ile elde edilen başarılı sonuçlara ilişkin de bilgi veren Fadıloğlu, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma amacında olduklarını söyledi.

Uyguladığı çevreci uygulamalar ve projelerle adından sıkça bahsettiren Şehitkamil Belediyesi, geri dönüşüm konusunda çok önemli başarıların altına imza attı. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, “Ülkemizde ve dünyada insanlarda çevre bilincinin oluşturulabilmesi ve çevreye duyarlı bir nesil yetiştirilebilmesi adına uyguladığımız Ambalaj Atıklarının Toplanması ve Geri Dönüşüm Projesini kararlı bir şekilde uygulamayı sürdüreceğiz. İçerisinde yaşadığımız doğa, özellikle son yüzyılda yaşanan hızlı sanayileşme, plansız şehirleşme, teknolojik gelişmeler ve doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesi gibi nedenlerle büyük zarar görmüştür. Buna bağlı olarak da tüm dünya küresel ısınma, kuraklık ve biyolojik çeşitliliğin azalması gibi ciddi sorunlarla karşı karşıya kalmıştır. Küresel çapta yapılan yanlışlıklarla ortaya çıkan bu sorunla mücadelede yine küresel çapta ciddi bir çalışma yapılmasını gerektirmektedir. Havayı, suyu ve toprağı koruma adına uyguladığımız Ambalaj Atıklarının Toplanması ve Geri Dönüşüm Projesi (MÖP), 5 bin metrekare alan üzerine kurulu tesiste hizmet veriyor. Kurulan tesis bugüne kadar çok yönlü faydalar sağladı. Çevre dostu olan MÖP tesisi, sürdürülebilir tasarrufta da önemli misyon üstlendi. Şehitkamil Belediyesi’ne bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde faaliyete geçen MÖP tesisi ile 2012 yılından bu yana tonlarca katı atığı geri dönüşüme kazandırdık. MÖP Projesi ile çevreye ve doğal kaynaklara zarar verilmesinin önüne geçiyoruz. Projeyle aynı zamanda alan ve enerji tasarrufu da sağlıyoruz. Gelecek nesillerin doğadaki haklarını gözeterek gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla daha yaşanabilir bir çevre oluşturmayı hedefliyoruz. Bugüne kadar toplam 23 bin 062 ton atığın geri dönüşümü sağladık. Böylelikle 281 bin 530 ağaç kesilmekten kurtarılırken, 4 bin 939 megavat elektrik, 34 bin 416 ton su ve 4 bin 839 metreküp fueloil tasarrufu yaptık. Ayrıca 7 bin 980 kilogram atık pil toplayarak 187 bin 329 metreküp toprağın kirlenmesinin önüne geçtik. Gaziantep’te bir ilkin altına imza attık ve MÖP projesiyle bağlantılı olarak E-MÖP ve ‘Giysileriniz İkinci Bir Şansı Hak Ediyor’ sloganıyla iki proje daha başlattık. Eskimiş, bozulmuş ve kullanılamayan; büyük ev aletleri, küçük ev aletleri, bilgisayar ve parçaları, aydınlatmalar, ısıtıcılar, iş aletleri, elektronik oyuncaklar, atık piller, akümülatörler birer E-MÖP’tür. Vatandaşlarımızdan; doğamızı, gelecek nesillerimizi ve ülke ekonomimizi yakından ilgilendiren E-MÖP projemize destek olmalarını istiyoruz. Ayrıca kullanılmış tekstil ürünlerinin çöpe atılması yerine ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılması için ilçe genelinde kumbaralar oluşturduk. Bu kumbaralara atılan elbiseler, kullanılacak durumda ise temizlenip belediyenin Gıda Bankası’nda ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor. Kullanılmayacak durumda olanlar da geri dönüşüm kapsamında ip olarak ekonomiye kazandırılıyor. Bu cennet vatanımızın evlatları olan bizler, temiz çevrenin bize atalarımızdan miras olarak kalmış olmasından ziyade, bizim gelecek nesillere emanetimiz olması gerektiğinin bilincinde olmalıyız. Bu anlamda her türlü hassasiyeti göstermeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm vatandaşlarımızın ‘Dünya Çevre Günü’nü kutluyor, sağlıklı bir gelecek, temiz bir çevre ve mutlu günler diliyorum” ifadelerini kullandı.