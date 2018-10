Fadıloğlu'ndan dünya yaşlılar günü ziyareti

Her yıl ekim ayında kutlanan ‘Dünya Yaşlılar Günü' nedeniyle ilçe genelindeki büyüklerini ziyaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ilk olarak Münifpaşa Mahallesi'nde ikamet eden 75 yaşındaki Pakize Özturan'ın evine konuk oldu. Özturan'ın elini öperek çiçek takdiminde bulunan Fadıloğlu, Yaşlılar Gününü kutladı. Sohbet ortamında geçen ziyarette, Parkize teyze bu anlamlı günde unutulmadığı için Fadıloğlu'na teşekkür ederek, hayır duasında bulundu. Bir süre daha Pakize teyze ile sohbet eden Fadıloğlu, daha sonra Hasırcıoğlu Mahallesi'nde ikamet eden 85 yaşındaki Emine Topçu'yu evinde ziyaret etti. Emine teyzenin elini öperek, Yaşlılar Gününü kutlayan Fadıloğlu, daha sonra Fevzipaşa Mahallesi'nde ikamet eden 72 yaşındaki Hayriye Sezgin'in evine de misafir oldu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Hayriye teyze, Fadıloğlu'na ziyaretinden dolayı teşekkür etti. Sıcak aile ortamında geçen ziyarette Fadıloğlu, Hayriye teyzenin istek ve sıkıntılarını da dinledi.

Tüm büyüklerimizin dünya yaşlılar gününü kutluyorum

Her zaman büyüklerinin yanında olduğunu ifade eden Rıdvan Fadıloğlu, “Biz bugün büyüklerimizi ziyarete geldik. Tabi normal şartlarda imkanlar dahilinde büyüklerimize ziyaretimizi gerçekleştiriyoruz ama bugünün ayrı bir özelliği var. Bugün Dünya Yaşlılar Günü. Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle bugün yaşlılarımızı ziyarete geldik ve onların hayır duasını almak için yanlarındayız. Allah, hiçbir zaman büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin. Büyüklerimizin bizim için her zaman dua kapımızdır. Rabbim büyüklerimize her zaman sağlık, sıhhat, afiyet versin. Bizler de ekip arkadaşlarımızla birlikte milletimize hizmet etmeye gayret gösteriyoruz. Sağ olsun ekip arkadaşlarımız, belirli aralıklarla yaşlılarımızı ziyaret ediyorlar, evini baştan aşağı temizliyorlar. Bizler de yaşlılarımızın birer evladıyız, hiçbir farkımız yoktur. Bugün ziyaret ettiğimiz yaşlılarımızın şahsında tüm büyüklerimizin ellerinden öpüyorum, Dünya Yaşlılar Gününü kutluyorum. Tabi her zaman söylediğimiz gibi Anneler Günü, Babalar Günü, Yaşlılar Günü bir gün olarak kutlanacak günler değil. Yıl boyu onları sevdiğimizi, saydığımızı göstermemiz lazım. Allah, hiçbir zaman yaşlılarımızı başımızdan eksik etmesin diyorum” şeklinde konuştu.

Ben başkanımdan razıyım, Allah da kendisinden razı olsun

Böylesine anlamlı bir günde hatırlanmanın kendisini ziyadesiyle mutlu ettiğini dile getiren Hayriye Sezgin, “Başkanımızın beni evimde ziyaret etmesi gerçekten çok sevindirdi. Böylesine bir günde bizi unutmadığı ve ziyaret ettiği için kendisine çok teşekkür ediyorum. Allah, hiçbir zaman Başkanımızı başımızdan eksik etmesin, Allah, hayırlı ömürler versin. Allah, hiçbir zaman devletimize ve milletimize zeval vermesin. Ben başkanımdan razıyım, Allah da kendisinden razı olsun” diye konuştu.