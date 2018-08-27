Fadıloğlu’ndan duyarlı personellere teşekkür ziyareti

Son dönemlerde ülke ekonomisinde yaşanan gelişmelerden dolayı ekonomiye katkı sağlamak isteyen Şehitkamil Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü personelleri, kendi aralarında aldıkları karar doğrultusunda 1 saat fazladan ücretsiz mesai yapmak istedi. Bu durumu sorumlu şefleri ve müdürleri ile paylaşan personellerin talebi, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’na iletildi. Kararı olumlu karşılayan ve personelleri ziyaret eden Başkan Fadıloğlu, duyarlı davranışlarından ötürü personelleri tebrik etti.

“Daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz”

Birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Fadıloğlu, “Ben öncelikle çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bugün onları ziyarete geldim, çünkü bizim bilgimiz dahilinde olmayan bir şekilde kendi aralarında sohbet ederken, ülkemizin içerisinde bulunduğu bu saldırıya karşı onlar da bir savunma mekanizması oluşturmak istemişler. Biz bir yandan tasarruf yaparken, onlar da çalışmış oldukları işletmede daha fazla çalışıp ülkemiz adına gönüllülük çerçevesinde üretim yapmak istemişler. Bundan dolayı tüm personellerimizi ayrı ayrı kutluyorum. Gün; birlik olma zamanı, beraber olma zamanı. İnşallah biz el ele gönül gönülle verdiğimiz müddetçe, bu ülkenin üzerinde oynanan hesaplar hiçbir zaman sonuç vermeyecektir. İnşallah daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz, daha çok satacağız ve ülkemizin üzerinde oynanan bu ekonomik savaşın sonunda biz galip geleceğiz. Allah’ın izniyle kardeşlerimizin bu davranışı da bunu gösteriyor. İnşallah en kısa sürede sıkı bir şekilde çalışıp memleketimize uygulanan ekonomik ambargoyu deleceğiz ve gelişmiş ülkeler seviyesinde daha üst sıralarda çıkacağız. Arkadaşlarımızın göstermiş olduğu bu davranıştan dolayı büyük gurur duyuyorum. Tüm MÖP çalışanlarımıza tekrar yürekten teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Şehitkamil Belediyesi, bugüne kadar uyguladığı ‘Giysileriniz İkinci Bir Şansı Hak Ediyor’ sloganıyla başlatılan Giysi Kumbarası Projesi, katı atıkların geri kazanımını öngören MÖP Geri Kazanım Projesi ve E-MÖP Projesi gibi geri dönüşüm projeleriyle ülke ekonomisine önemli katkılar sağlamıştı.