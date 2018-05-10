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10 Mayıs 2018 18:52

Fadıloğlu’ndan Engelliler Haftası mesajı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Fadıloğlu’ndan Engelliler Haftası mesajı

10 Mayıs 2018 18:52

Başkan Fadıloğlu, mesajında engellilerin toplumun vazgeçilmez ve ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade etti.


Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası nedeniyle mesaj yayımladı. Başkan Rıdvan Fadıloğlu mesajında,


“Engelli vatandaşlarımızın ekonomik, siyasal, sosyal, kültürel ve toplumsal hayata onurlu ve etkin bir şekilde katılmaları en doğal haklarıdır. Engellilerimizin yaşadıkları sorunlar hepimizin ortak sorunudur. Engelli vatandaşlarımızın toplumsal yaşama katılımlarını kolaylaştırmak, desteklemek, karşılaşabilecekleri tüm engelleri kaldırmak, kaliteli yaşam sürebilmelerini sağlamak, aynı zamanda onlara hak ettikleri sevgi ve saygıyı göstermek hepimizin sosyal sorumluluğudur. Engelli kardeşlerimizin sosyal yaşama katılmasındaki engelleri ortadan kaldırmaya ve tüm insan haklarından eşit olarak yararlanmalarına yönelik çalışmalarımız artarak devam edecektir. Son yıllarda yapılan tüm düzenleme ve uygulamalar, engellilerimizin hayatını kolaylaştırmaya yöneliktir. Biz de Şehitkamil Belediyesi olarak yaptığımız yatırım ve hizmetlerimizi, engelli vatandaşlarımızın da kolayca istifade edebileceği şekilde planlıyoruz. Yaptığımız saha çalışmalarında birinci önceliğimiz dezavantajlı grupların rahatlığını sağlamaktır. Kaldırım, yol, piknik alanı gibi yerlerdeki çalışmalarımızda bu standartlara büyük önem veriyoruz. Engelliler Haftası vesilesiyle tüm engelli vatandaşlarımıza: sağlıklı, mutlu ve yaşanabilir bir dünya diliyorum. Engelli vatandaşlarımızın daha rahat yaşayabileceği engelsiz bir Türkiye kurmak için çalışmalıyız. Engelli vatandaşlarımıza sadece bugün değil, tüm yaşamları boyunca sevgiyle sahip çıkmalıyız" ifadelerini kullandı.




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