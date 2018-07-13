Fadıloğlu’ndan GTB’ye ziyaret

GTB’de nisan ayı içerisinde gerçekleştirilen seçimler sonrası oluşan yeni meclis başkanlık divanı ve yönetim kurulu üyelerine yönelik ziyaretler devam ediyor.

Şehitkâmil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve Başkan Yardımcısı Murat Özgüler, GTB’ye iade-i ziyarette bulunarak, Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldiler. Ziyarette konuşan, GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Fadıloğlu ve Başkan Yardımcısı Özgüler’i, borsada ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. GTB’nin faaliyetleri ve projeleri hakkında bilgiler veren Tiryakioğlu, inşaat çalışması Şehitkâmil bölgesinde devam eden Et Borsasını 2019 yılı içerisinde hizmete kazandırmayı planladıklarını ifade etti. Tiryakioğlu, ayrıca Antepfıstığı Lisanslı Depoculuk, Hububat Emtia Merkezi ve Antepfıstığı Pilot İşleme Tesisi projeleri hakkında da açıklamalarda bulundu. GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise GTB’nin süren ve devam eden projelerinde Şehitkâmil Belediyesinin yakın desteklerini hep yanlarında gördüklerini belirterek Başkan Fadıloğlu’na teşekkür etti. Gaziantep’in tarıma dayalı gıda sanayinde Türkiye’nin en önemli üs merkezlerinden biri olduğuna işaret eden Akıncı, bu potansiyeli çok daha ileri noktalara taşıma gayreti içerisinde olduklarını sözlerine ekledi. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ise konuşmasında, GTB Meclis Başkanlık Divanı ve Yönetim Kurulu Üyelerine yeni görevlerinde muvaffakiyetler dileyerek, hayırlı olsun temennisinde bulundu. GTB’nin kent ve bölge ekonomisine katkı sağlayacak örnek çalışmalar yürüttüğünü kaydeden Fadıloğlu, “Herkes üzerinde düşen görevi yaptıktan sonra, yapılan tüm çalışmalar ve yatırımlar milletimize hizmet olarak kalacak. Bu nedenle şehrimizin ekonomisine ve gelişimine katkı sunacak tüm çalışmalar bizler için çok değerli ve anlamlı" dedi.

Ziyarette, GTB Meclis Başkan Yardımcısı Enver Çokay, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılar Ali Alagöz, Cesim Arslan, Meclis Kâtip Üyesi Ahmet Karakan, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Özmen, Mustafa Kara, Bilal Darı ve Genel Sekreter Özgür Bayram hazır bulundu.