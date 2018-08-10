Fadıloğlu’ndan hizmet brifingi

Fadıloğlu ve beraberindekiler, ilçede yürütülen hizmetleri yerinde inceledi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti Milletvekilleri Ahmet Uzer, Mehmet Erdoğan, Nejat Koçer, Ali Şahin, Derya Bakbak, Müslüm Yüksel, Sait Kirazoğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyup Özkeçeci’nin katıldığı program kapsamında ilçenin farklı noktalarında yürütülen çalışmaları gezdi. Gezi programı, yapımı tamamlanma aşamasında olan Şehitkamil Sanat Merkezi’nin gezilmesiyle başladı. Daha sonra yapımı tamamlanan 8 Şubat Semt Parkı, Güvenevler ile Seyrantepe Mahallesinde yapımı devam eden parklar incelendi. Sonrasında ise Fıstıklık Mahallesindeki ticaret merkezi ve park, Karacaahmet, Göktürk Mahallesi ve KÜSGET bölgesi yol açma çalışmaları, Beykent bölgesinde yürütülen ve yapımı devam eden yol açma, park, futbol sahası ve yapımı tamamlanan karakol, yapımı tamamlanan yeni Park ve Bahçeler Müdürlüğü hizmet binası, yapımı tamamlanan yeni Sosyal İşler Müdürlüğü hizmet binası, yapımı devam eden Şehitkamil Nikah Salonu, MÖP Tesisi ile E-MÖP Tesisi gezildi.

“Şehrin sosyal hayatına katkı sağlayacak”

Hizmetlere ilişkin değerlendirmede bulunan AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, “AK Parti milletvekilleri olarak yerel yönetimlerimizin hizmetlerini yerinde incelemek için sahadayız. Bugün Şehitkamil Belediyemizin yaptığı çalışmalara yönelik Sayın Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu ve ekibiyle birlikte yapılan çalışmaları inceledik. Şu an yeni yapılan sanat merkezini gezdik. Yapılan Şehitkamil Sanat Merkezi muhteşem bir yapı olmuş. Şehitkamil Sanat Merkezi, özellikleriyle dünya standartlarının üzerinde, çok ihtişamlı, görkemli ve işlevsel bir mekan. Gaziantep’imiz bu tür hizmetlere fazlasıyla layık. Gaziantep’imiz için farklı alanlarda da çalışmalar hızla devam ediyor. Şehitkamil Belediye Başkanımızı, çalışmalarından dolayı kutluyorum. Bu başarılı çalışma, şehrimize hizmet verecek. Şehrin kültür, sanat ve eğitim hayatına katkı sağlayacak bir mekan oluşturuluyor. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” dedi.

“Kullanılan malzeme, konsept inanılmaz, muhteşem”

Yürütülen hizmetlerle ilgili açıklamada bulunan AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, “Çok muhteşem tesisler gezdik. Çok heyecanlıyım. Şehitkamil Sanat Merkezi önünden sürekli gelip geçiyordum, bir Sanat Merkezi yapıldığından haberim vardı. Sevgili Başkanımız; bizi gezdirdi, gerçekten inanılmaz, nitelikli bir yapı ortaya çıkmış. En ince ayrıntılarına kadar her şey düşünülmüş. Ayrıca inşaat kalitesi çok yüksek durumda. Çok mükemmel bir sanat merkezi Gaziantep’imize kazandırılıyor. Bundan dolayı değerli Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Gaziantepliler burada inanılmaz keyif yaşayacaklar. Şehrimizin ihtiyacı olan sanat merkezi, yakın zaman sonra halkımıza hizmet verecek. Çok güzel bir tesis ortaya çıkmış. Teşekkür etmekten başka bir şey söyleyemiyorum. İnanılmaz etkilendim. Gerçekten emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Kullanılan malzeme, konsept, inanılmaz, muhteşem. İnşallah bu tesis hizmete girdiğinde hemşerilerimiz çok güzel bir tesisle karşılaşacaklar. Başkanımızı tebrik ediyorum” diye konuştu.