Fadıloğlu'ndan muhtarlara ziyaret

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Muhtarlar Günü kapsamında Gaziantep Şehitkamil Muhtarlar Derneği Başkanı Halil Havar ile Şehitkamil Muhtarlar Derneği Başkanı İbrahim Halil Kargın'ı ziyaret etti.

Muhtarların her zaman ve her koşulda destekçileri olduklarını vurgulayan Başkan Fadıloğlu, “Özveriyle çalışarak halkımız ile devlet kurumları arasında köprü vazifesi tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü yürekten kutluyorum” dedi.

Her fırsatta muhtarlarla bir araya gelen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Muhtarlar Günü dolayısıyla Gaziantep Şehitkamil Muhtarlar Derneği Başkanı Halil Havar ile Şehitkamil Muhtarlar Derneği Başkanı İbrahim Halil Kargın'ı makamlarında ziyaret ederek Muhtarlar Günü'nü tebrik etti. Başkan Rıdvan Fadıloğlu, ziyaret ettiği muhtarlara çiçek armağan etti.

Sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir ömür diliyorum

Ziyarette konuşan Rıdvan Fadıloğlu, “Vatandaşlarımızın oylarıyla seçilen muhtarlarımız, cumhuriyet tarihimiz boyunca köylerimizin ve mahallerimizin en önemli temsilcisi olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Vatandaşlarımızın dertlerine, tasalarına; sevinçlerine ve mutluluklarına ortak olan, beklentilerini ve ihtiyaçlarını devletimize iletme noktasında etkin rol oynayan muhtarlarımız, devletle milletin bütünleşmesinin temel harcını oluşturmaktadır. Özveriyle çalışarak halkımız ile devlet kurumları arasında köprü vazifesi tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü yürekten kutluyorum. Tüm muhtarlarımıza sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir ömür diliyorum” ifadelerini kullandı.

Başkanımız, her zaman biz muhtarların yanındadır

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gaziantep Şehitkamil Muhtarlar Derneği Başkanı Halil Havar, “Muhtarlar Günü dolayısıyla Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu derneğimizi ziyaret etti, kendisine çok teşekkür ediyorum. Başkanımız, her zaman biz muhtarların yanındadır. Sürekli irtibat halindeyiz, yaptığı hizmetlerden de memnunuz. Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu, her zaman gönüllerin başkanıdır. Herkesin derdine koşan, her türlü hizmeti milletin ayağına götürmeye çalışan bir başkandır. Hiç kimseyi ayırt etmeden herkese yardımcı olur. Ben kendisine tekrar bizleri unutmayarak, özel günümüzü kutladığı için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Başkanımızın ilgi ve alakası bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor

Ziyaretle ilgili konuşan Şehitkamil Muhtarlar Derneği Başkanı İbrahim Halil Kargın, “Muhtarlar Günü nedeniyle Başkanımız bizleri ziyaret etti. Biz de muhtarlar olarak Başkanımızı derneğimizde ağırladık. Başkanımızın muhtarlara göstermiş olduğu ilgi ve alaka bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Tüm arkadaşlarım adına kendisine teşekkür ediyorum. Bugünün anısına da vermiş olduğu hediyeler için de ayrıca teşekkür ediyorum, görevinde başarılar diliyorum” diye konuştu.