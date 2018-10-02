Fadıloğlu'ndan öğrencileri mutlu eden sürpriz ziyaret

Okulu ziyaret eden Fadıloğlu'nu karşılarında gören öğrenciler, büyük sevinç yaşadı.

Öğrencilerle yakından ilgilenen ve onlarla uzun süre sohbet eden Fadıloğlu, tüm öğrencilere satranç takımı ve kitap armağan etti.

Sık sık öğrencilerle bir araya gelen ve onlardan gelen talepleri yerine getiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nun son adresi Yenişarkaya İlkokulu oldu. Şehitkamil Belediyesi ile irtibata geçerek öğrencileri için satranç takımı talebini ileten Yenişarkaya İlkokulu Müdürü Yasin Özçelik, öğrencileriyle birlikte güne hiç beklemedikleri bir ziyaretle başladı. Öğrencilerin istekleriyle bizzat ilgilenen Rıdvan Fadıloğlu, sabahın erken saatlerinde Yenişarkaya İlkokulu'nu ziyaret etti. Öğrencilerin çok istedikleri satranç takımlarını kitapla birlikte hediye eden Fadıloğlu, öğrencilere büyük sevinç yaşattı.

Elimizden gelen her türlü gayreti göstermeye devam edeceğiz

Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Ben, öncelikle Okul Müdürümüze teşekkür ediyorum. Belediyemizin ‘Beyaz Masa' uygulamasına sanal ortamda bir müracaatı olmuş. Hocamız okulda bir satranç kursu düzenlemek istemiş. Bu konuda bizden 15 adet satranç takımı istemişti. Biz de böyle bir girişimi çok faydalı gördük ve 15 adet değil de bütün çocuklarımıza satranç takımı hediye edelim istedik. Bugün Yenişarkaya İlkokulumuzu ziyaret ederek öğrencilerimize satranç takımı hediye ettik. Burada çocuklarımız, artık akademik çalışmalarının yanında diğer taraftan da satranç eğitimi alacaklar. Ben hocalarımıza teşekkür ediyorum, bu iki sınıfta emek verdikleri için. İnşallah bu çocuklarımız burada bir yandan eğitimlerini alırken diğer yandan da satrançla tanışmış olacaklar. Kendi becerilerini geliştirdikten sonra bizim satranç turnuvalarımıza katılacaklar. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için elimizden gelen her türlü gayreti göstermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

15 yerine tüm öğrencilere satranç takımı armağan edildi

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yenişarkaya İlkokulu Müdürü Yasin Özçelik ise, “Başkanımıza, Belediyemizin resmi internet üzerinden ulaştık. Okulumuza açacağımız satranç kursu için satranç takımı talebinde bulunmak üzere mail atmıştım ve bu kadar hızlı dönüş olacağını tahmin etmiyordum. Başkanımızdan 15 adet satranç takımı istemiştik fakat kendisi bizzat okulumuzu ziyaret ederek, bütün öğrencilerimize satranç takımı hediye etti. Onun dışında öğrencilerimize kitap hediye etti. Okulumuzun her türlü ihtiyacını karşılamak üzere de ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi. Başkanımıza bu duyarlı davranışından dolayı yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.