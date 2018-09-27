Fadıloğlu'ndan önemli uyarı

taksit ödemelerine ilişkin “Son günün 1 Ekim 2018 pazartesi günüdür. Şehitkamil Belediyesi olarak vatandaşlarımızın mağdur olmaması için hafta sonu da mesai yapacağız” dedi.

Yapılandırma Kanunu kapsamında yapılandırılan borçların peşin ödeme veya 1. taksit ödemeleri için son gün 1 Ekim 2018. Ödemelere ilişkin açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Kanun kapsamında yapılandırılan borçların tamamının 1 Ekim 2018 tarihine kadar ödenmesi halinde katsayı uygulanmayacak olup Yİ-ÜFE oranları üzerinden hesaplanan tutardan yüzde 90 oranında ve idari para cezalarının aslından da yüzde 25 oranında indirim yapılacaktır. Peşin ödemeler, yapılandırılan borçlara herhangi bir katsayı veya faiz uygulanmadığından taksitli ödemeye göre daha avantajlıdır. Kanunun getirdiği imkanlardan yararlanmaya devam edilmesi için ilk iki taksitin süresinde ödenmesi şarttır. Bu nedenle özellikle birikmiş borçların ödenmesine büyük kolaylık sağlayan 7143 sayılı Kanundan yararlanmaya devam edebilmek için yapılandırılmış borcunuzun tamamını peşin olarak ya da 1. taksitini 1 Ekim Pazartesi günü akşamına kadar ödemeyi unutmayın. Muhtemel yoğunluk sorunları ile karşılaşmamak için ödeme işlemlerinizi son günlere bırakmamanızı tavsiye ediyorum. Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için Belediyemizin Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisi personelleri, 29-30 Eylül tarihlerinde de mesai yapacaklar. Belediyemize gelemeyen mükelleflerimiz, 1 Ekim 2018 tarihi mesai bitimine kadar, Vakıfbank IBAN No: TR 380001500158007293599881 nolu hesaba, Posta Çek No: 483435 nolu posta hesaba, Belediye vezneleri ve www.vezne.sehitkamil.bel.tr adresinden online olarak da ödemelerini tahsil edebilecekler. Türkiye'nin tüm Vakıfbank şubelerinde ve Vakıfbank internet bankacılığından da ödeme yapılabilir” diye konuştu.