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28 Haziran 2017 16:20

Fadıloğlu’ndan yapılandırma uyarısı

Bazı alacakların yeniden yapılandırılması kanunu kapsamında vadesi geçen borçların yapılandırılmasına ilişkin açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, vatandaşların en geç 30 Haziran Cuma günü mesai bitimine kadar borçlarını yapılandırması uyarısında bulundu.

Fadıloğlu’ndan yapılandırma uyarısı

28 Haziran 2017 16:20


Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, çıkarılan kanun gereğince borcu olan vatandaşların emlak, çevre temizlik, ilan, reklam vergi borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Vatandaşların Şehitkamil Belediyesi’nden yapacakları yapılandırma ile borçlarını rahatlıkla ödeyebileceklerini dile getiren Başkan Fadıloğlu, “30 Haziran 2017 tarih öncesi emlak-çevre temizlik-ilan-reklam vergisi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları ve emlak vergisi üzerinden hesaplanan taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zammı kanun kapsamında yapılandırılabilecek. İlgili dönemlerde geçerli olan Yİ-ÜFE aylık değişim oranları uygulanacak. Başvurular, 30 Haziran Cuma Günü mesai bitimine kadar sürecek. Vatandaşımız borçlarını Şehitkamil Belediyemizin http://www.sehitkamil.bel.tr internet adresine girerek sorgulayabilir. Yapılandırma işlemi internet adresi üzerinden yapılandırılamaz. Vatandaşlarımız, Belediyemizin Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisi’ndeki veznelerden sorgulama, yapılandırma ve ödeme işlemi yapabilir. Ancak yapılandırmadan faydalanmak isteyen mükelleflerin bizzat kendileri Şehitkamil Belediyesinde başvuru yapmak zorundadır. Mükellefler, borçlarını Şehitkamil Belediyesi’ne başvurarak yapılandırdıktan sonra Şehitkamil Belediyesi resmi internet adresi üzerinden ödeme işlemi gerçekleştirebilir” açıklamasında bulundu.




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