Fadıloğlu'nun ziyareti yaşlı çifti mutlu etti

Belediye Başkanını evlerinde ağırlamanın sevincini yaşayan Yiğit ailesi, Fadıloğlu'na yoğun ilgi gösterdi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Atakent Mahallesi'nde ikamet eden 78 yaşındaki Mehmet Yiğit ve eşi Elif Yiğit'in evine konuk oldu. Karşılıklı sohbet ortamında geçen ziyarette Fadıloğlu, büyüklerinden hayır duası aldı. Fadıloğlu'nun evlerine misafir olmasından dolayı büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Mehmet amca, her zaman kapılarının açık olduğunu dile getirdi. Sıcak aile ortamında geçen ziyarette Fadıloğlu, ailenin istek ve sıkıntılarını da dinledi. Şehitkamil Belediyesinin destekleriyle hiçbir sıkıntılarının olmadığını dile getiren, Vefa Hizmetinin kendileri açısından büyük bir hizmet olduğunun altını çizen Mehmet amca, Fadıloğlu'na teşekkürlerini iletti

“Büyüklerimize hizmet etmek bizim asli vazifemizdir”

Her zaman ailelerin yanında olduklarını ifade eden Fadıloğlu, “Bugün Elif teyzemiz ile Mehmet amcamızın evine konuk olduk. Sağ olsunlar ekip arkadaşlarımız belirli aralıklarla Mehmet amacımız ve Elif teyzemizin evine gelip hizmet etmeye gayret gösteriyor. Tabi belediyecilik doğumdan ölüme her noktada hizmet üretiyor. Burada vefa hizmetinden yararlanan büyüklerimize de imkanlar dahilinde bizlerde ziyaret etmeye gayret gösteriyoruz. Bugün Mehmet amcamız ve Elif teyzemiz bizi misafir ettiler. Bizim mesai arkadaşlarımız onlarında kızları, belirli aralıklarla geliyorlar ve onlara hizmet ediyorlar, onların duasını alıyorlar. Biz de onların sayesinde duadan sebepleniyoruz. Allah, hiçbir zaman dualarını üzerimizden eksik etmesin. Büyüklerimizin duasıyla memleketimiz daha iyi günlere kavuşur. Büyüklerimiz bizim için her zaman dua kapımızdır. Allah, hiçbir zaman dua kapımızı kapatmasın. Büyüklerimize hizmet etmek bizim asli vazifemizdir. İnşallah biz görevde olduğumuz sürece ekip arkadaşlarımızla birlikte büyüklerimize hizmet etmeye gayret göstereceğiz. Bugün de Mehmet amcamız ve Elif teyzemizin hizmetindeyiz. Ben tekrar kendilerine sağlıklı uzun ömürler diliyorum, bizi evlerinde ağırladıkları için de ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Mehmet Yiğit, “Başkanımızın başımızın üstünde yeri var. Allah, kendisinden razı olsun. Bizi evimizde ziyaret ettiği için çok teşekkür ediyoruz. Her zaman kapımız Başkanımıza açıktır. Başkanımızı evimizde ağırlamaktan dolayı büyük bir mutluluk ve gurur duyuyorum. Başkanımızın bizler için yaptığı her türlü hizmetten memnunuz. Vefa hizmetiyle kızlarımız her zaman evimize gelip baştan aşağı temizliyorlar, her türlü ihtiyacımızı karşılıyorlar. Allah, hiçbir zaman Başkanımızı başımızdan eksik etmesin. Biz her zaman Başkanımızdan razıyız, Allah da kendisinden razı olsun” şeklinde konuştu.

Şehitkamil Belediyesi tarafından sağlanan hizmetin kendisini oldukça mutlu ettiğini ifade eden Elif Yiğit ise, “Kızlarımız düzenli olarak evime geliyor. Evimdeki; kapıları, yerleri, halıları, camları, duvarları silip süpürüyorlar. Rahatsız olduğum için fazla ağır iş yapamıyorum. Sağ olsun kızlarımız her zaman evime gelerek, evi baştan aşağı temizliyorlar. Böyle bir hizmeti bize sunan Başkanımızdan Allah razı olsun. Evimi temizlemeye gelen kızlarımdan Allah, razı olsun. Bugünde Başkanımızın evimizi ziyaret etmesinden dolayı çok mutlu olduk. Allah, hiçbir zaman Başkanımızı başımızdan eksik etmesin” ifadelerini kullandı.