Fatih Demir MMT'de

Her geçen gün hekim kadrosunu güçlendirerek hastalarına daha iyi bir hizmet vermeyi hedefleyen MMT Amerikan Hastanesi son olarak Nizip Devlet Hastanesi'nde görev yapan Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Fatih Demir'i hekim kadrosuna dahil etti.

Gaziantep'te özellikle hekim kadrosu ve branşlar konusunda her geçen gün gelişimini sürdüren MMT Amerikan Hastanesi, daha önce birçok hastanede görev yapan başarılı Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Fatih Demir'i hekim kadrosuna dahil etti. Uzun süredir Nizip'te hastalarına derman olan Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Fatih Demir'i, MMT Amerikan Hastanesi ile çalışmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi. Uzm. Dr. Fatih Demir, dün itibariyle Özel MMT Amerikan Hastanesi'nde hasta kabulüne başladı.

Fatih Demir kimdir

Nöroloji Uzmanı Doktor Fatih DEMİR 1982 Şanlıurfa doğumlu. İlk ve Orta öğrenimini Ankara da tamamladı. 2000-2006 yılında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tıp eğitimini tamamladıktan sonra,2006-2008 yıllarında Şanlıurfa Suruç Devlet Hastanesinde ve 2008-2010 yılları arasında Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde pratisyen hekim görev yaptı.2010-2015 yıllarında Gaziantep Üniversitesi tıp Fakültesi Nöroloji alanında uzmanlık eğitimini tamamladı. Uzm. Dr. Demir 13 yıllık doktorluk tecrübesine sahiptir. Uzm. Dr. Fatih Demir, birçok devlet hastanesinde görev yaptı. Demir, sırasıyla Suruç, Adana Numune Eğitim ve Araştırma, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ereğli, Şehitkamil ve son olaraktan Nizip Devlet Hastanesi'nde görev aldı.