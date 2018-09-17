Fatma Şahin dev festival ile ilgili açıklamalarda bulundu

Yapılan birçok proje hakkında açıklamalarda da bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yapılması planlanan ve yapılan projelerle ilgili basın mensuplarını bilgilendirdi.

Şahin, Erikçe Mutfak Sanatları Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Gaziantep Geliştirme Vakfı (GAGEV) koordinasyonunda gerçekleştirilecek Uluslararası Gastronomi Festivali'nin (GastroAntep) Gaziantep ve Türkiye'nin tanıtımına önemli katkıları olacağına inandığını söyledi.

Festival ile ilgili bilgiler paylaşan Şahin, Gaziantep'te dünyaca ünlü Michelin yıldızlı şefler, yerli ve yabancı basın, gastronomi profesyonelleri, akademisyenleri ile 40 ülkeden misafiri ağırlayacaklarını belirtti.

Gaziantep'in kendine has sadece 500 çeşit yöresel yemeğinin bulunduğunu, bunu dünya ülkelerine anlatmak istediklerini belirten Şahin, gastronomi hikayesinin Çırağan Sarayı'ndaki tanıtım ile başladığını kaydetti. Gastronomi alanındaki pastayı büyütmek ve en çok hisseyi almak istediklerini belirten Fatma Şahin, dünya mutfaklarından örnekler verdi.

Yerel ürünlerin market zincirleri içerisinde yer almasını sağlamak için çaba göstereceklerini ifade eden Şahin, “Çok zor bir dönemden geçtik. Bir yandan bulgur festivali yaparken diğer yandan havalimanımıza düşen füzenin sıkıntılarını yönetmeye çalıştık. Bu durum içinde kentimizin gastronomisini yine de tanıtmaya devam ettik. Çalışma arkadaşlarımız dünyanın neresinde bir gıda fuarı varsa oralara katılarak Gaziantep'in gastronomisini anlattılar” diye konuştu.