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30 Haziran 2017 13:08

Fatma Şahin dünyanın en etkili 131. kadını

Dünyanın en çok ilham alınan en etkili kadınlar listesinde Fatma Şahin 131.

Fatma Şahin dünyanın en etkili 131. kadını

30 Haziran 2017 13:08

sırasında yer aldı.


Hillary Clinton, Michelle Obama gibi isimlerin de yer aldığı dünyanın en etkili kadınları listesi, sosyal medya etkisine, Klout skorlarına ve gizli bir tarife dayalı otomatik bir algoritma tarafından belirlendi. Twitter, Facebook, Wikipedia, Youtube, LinkedIn ve Instagram’dan çeşitli ölçümler dikkate alınarak oluşturulan listede, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin 131. sırada yer alarak en etkili kadınlar listesine girmeyi başardı. Listenin ilk sırasını ise Hillary Clinton yer aldı. Eski ABD Başkanı Barack Obama’nın eşi Michelle Obama ise 6. sıraya girerken, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise listede 131. sırada yer aldı.


Diğer yandan listeye Türkiye’den girmeyi başaran isimler arasında yazar Elif Şafak, televizyon sunucusu Ece Erken, CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık gibi isimler de bulunuyor.




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