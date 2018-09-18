Türkiye genelinde danışmanlık ve saha hizmetleri veren Bilgi Toplama Merkezi (BTM) tarafından cep telefonu görüşmeleri ile yapılan en başarılı belediye başkanları araştırmasında Ak Partili Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yüzde 75.3'lik başarı oranı ile en başarılı belediye başkanı oldu. Her ilçeden 600 kişi ile 04-14 Eylül tarihleri arasında yapılan görüşmeler ile gerçekleştirilen araştırmada Fatma Şahin, en başarılı belediye başkanı unvanını ise yüzde 75.3'lük başarı oranını yakalayan CHP'li Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ve Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile paylaştı.

Hata payı yüzde 3 olarak açıklanan araştırmada, MHP'li belediye Başkanlarından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün 71.4 oranında beğeni ile dördüncü Alanya Belediye Başkanı Adem Murat yücel 70.2'lik oranla beşinci sırada yer aldı. Listenin ilk onunda Ak Partili Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan yüzde 61.0'lık oranla, CHP'li Beylükdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yüzde 60.9, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, yüzde 60.7, Ak Partili Konya Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Uğur Altay, yüzde 60.7'lik oranla yer aldı.