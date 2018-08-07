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07 Ağustos 2018 12:17

Fatma Şahin hacı adaylarını uğurladı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Gar Meydanı’nda düzenlenen 2018 yılı hac organizasyonu kapsamında Gaziantep’ten kutsal topraklara gidecek olan hac kafilesini uğurladı.

Fatma Şahin hacı adaylarını uğurladı

07 Ağustos 2018 12:17


Bir taraftan kentin ihtiyaçlarına yönelik vizyon projeleri hayata geçiren Fatma Şahin, diğer yandan vatandaşlarla gönül köprüsü kurdu. Gaziantep’ten, hacı adayı kafilesini kutsal topraklara uğurlayan Şahin, hacı adaylarının heyecanına ortak oldu.


Ziyaretlerini sürdürüyor


Fatma Şahin, çalışmaların sürdüğü bölgelerde mahalle, çarşı, pazarda ve iş yerlerini de gezerek, vatandaşların yaşadığı sorunları yerinde tespit ederek verdiği talimatlarla çözüme kavuşturuyor. Büyükşehir’in projelerini, icraatlarını ve çalışmalarını anlatmayı ihmal etmeyen başkan, gönül belediyeciliği anlayışını çalışma alanına taşıdı. Başkan Fatma Şahin, son bir hafta içerisinde Şehitkamil ilçesi Merveşehir, Karacaahmet, Kayaönü, İncilikaya mahallesiyle Şahinbey ilçesine bağlı Akdere, Güzelvadi, Serinevler, Barak, Üçoklar ve Bozoklar mahallelerini ziyaret etti.


Şahin, ziyaretlerinde bazen esnafla çay içti, bazen çocuklarla ilgilendi, bazen yaşlıların duasını aldı.




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