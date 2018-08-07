Fatma Şahin hacı adaylarını uğurladı

Bir taraftan kentin ihtiyaçlarına yönelik vizyon projeleri hayata geçiren Fatma Şahin, diğer yandan vatandaşlarla gönül köprüsü kurdu. Gaziantep’ten, hacı adayı kafilesini kutsal topraklara uğurlayan Şahin, hacı adaylarının heyecanına ortak oldu.

Ziyaretlerini sürdürüyor

Fatma Şahin, çalışmaların sürdüğü bölgelerde mahalle, çarşı, pazarda ve iş yerlerini de gezerek, vatandaşların yaşadığı sorunları yerinde tespit ederek verdiği talimatlarla çözüme kavuşturuyor. Büyükşehir’in projelerini, icraatlarını ve çalışmalarını anlatmayı ihmal etmeyen başkan, gönül belediyeciliği anlayışını çalışma alanına taşıdı. Başkan Fatma Şahin, son bir hafta içerisinde Şehitkamil ilçesi Merveşehir, Karacaahmet, Kayaönü, İncilikaya mahallesiyle Şahinbey ilçesine bağlı Akdere, Güzelvadi, Serinevler, Barak, Üçoklar ve Bozoklar mahallelerini ziyaret etti.

Şahin, ziyaretlerinde bazen esnafla çay içti, bazen çocuklarla ilgilendi, bazen yaşlıların duasını aldı.