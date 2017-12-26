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26 Aralık 2017 18:39

Fatma Şahin Hidayet Türkoğlu’nu ağırladı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu’nu makamında kabul etti.

Fatma Şahin Hidayet Türkoğlu’nu ağırladı

26 Aralık 2017 18:39

Şahin ve Türkoğlu, Büyükşehir Belediyesinin sportif faaliyetlerini gözden geçirdi.


Yarın Karataş Şahinbey Spor Salonu’nda Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe arasında oynanacak 25’inci Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası müsabakasını izlemek için Gaziantep’e gelen Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Türkoğlu, Başkan Şahin ile, basketbolu konuştu. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, basketbol tarihinde ilk defa Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesine gazi şehrin ev sahipliği yapmasından dolayı çok mutlu olduğunu bildirdi.


Şahin, belediye olarak salon sporlarına önem verdiklerini kaydederek, spora ve sportif etkinliklere destek vermeye devam edeceklerini söyledi.


Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ise, “Gaziantep spor kenti, spora destek veren bir başkanı var. Türk basketbolu son yıllarda yükselişe geçti, gençlerin dikkatini çekmeye başladı, salonlarımız doluyor. İstanbul takımlarının yakaladığı başarıyı Anadolu’ya yaymak gerekiyor, bunun için de yerel yönetimlerin desteğine ihtiyaç var. Başkan Fatma Şahin’in, spora karşı çok duyarlı olduğunu biliyorum” dedi.


Gaziantep’in basketbol tarihinde ilk defa Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesine ev sahipliği yapacağını, basketbol şölenini Gazianteplilerle birlikte yaşamaktan mutluluk duyduğunu bildiren Türkoğlu, bu değerli organizasyonun Gaziantep’te gerçekleşmesinde büyük katkıda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e teşekkür etti.




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