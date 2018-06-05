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05 Haziran 2018 14:22

Fatma Şahin iftarda Karkamışlılarla buluştu

‘Ramazan Etkinlikleri’ kapsamında Karkamış’ta vatandaşlar buluşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin iftar açıp sohbet etti.

Fatma Şahin iftarda Karkamışlılarla buluştu

05 Haziran 2018 14:22


Ramazan ayında Karkamışlı vatandaşlar ile bir araya geldiği için mutlu olduğunu ifade eden Şahin, “Ramazan ayı birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin ayıdır. Ramazan ayı bize oruç tutturup, açlığı hissettirme, yokluğu ve yoksulluğu anlama ayıdır. Ramazan ayı sahur ayıdır, zekatlarımız ile, veren el ile üstünlüğü anlama ayıdır. Ramazan ayı komşusu aç iken tok yatan bizden değildir anlayışını bilen ve anlayan bir medeniyetin ayıdır” dedi.


Böyle güzel bir ayı diğer medeniyetlere ve inançlara da yayılması durumunda dünyada ne açlık, ne savaş, ne gözyaşı ne de kanın akmayacağını vurgulayan Şahin, 11 ayın sultanından alınması gereken çok derslerin olduğunu söyledi. Bu açıdan birlik ve bolluk için Karkamış’a geldiklerini belirten Şahin, davetlerine icabet ederek gelen herkese teşekkür etti.


İftar programına Karkamış Belediye Başkanı Nuh Kocaaslan da eşlik etti. Kocaaslan, Başkan Şahin’i belediye binasında ağırlayarak bir süre ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi verdi.


Daha sonra sahneye çıkan Agah, okuduğu birbirinden güzel ilahiler ile kendini dinlemeye gelen Karkamışlı vatandaşlara güzel bir gece yaşattı.




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